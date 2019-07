Cei de la Elie Wiesel ironizeaza conducerea Antipa si sunt contrariati de ministrul Breaz

Ziare.

"In ultima saptamana s-au aglomerat mai multe mesaje si destul de diferite. Unele m-au uimit, altele mi-au dat speranta. Discursul de joi al ministrului Culturii mi-a pus semne de intrebare, pentru ca intr-o intalnire oficiala pe care am avut-o a prezentat un alt fel de proiect, pe care l-a anuntat apoi, pe site-ul institutiei, in seara aceleiasi zile. Acel cartier de muzee , complex nu a fost termenul bine ales", a declarat directorul Institutului "Elie Wiesel" pentru News.ro.Ministerul Culturii a precizat, saptamana trecuta, pe site-ul oficial, ca "va fi creat un complex muzeal care sa cuprinda Muzeul National al Satului 'Dimitrie Gusti', Muzeul National al Taranului Roman, Muzeul National de Istorie Naturala 'Grigore Antipa' si viitorul Muzeu National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din Romania, pentru care se are in vedere locatia existenta intre Muzeul National de Istorie Naturala 'Grigore Antipa' si Muzeul National al Taranului Roman"."Reactiile celor de la Antipa au fost de maxima opozitie, fara a sti ce reprezinta acest cartier", a continuat Florian. "Nu exista nicio intentie de a subordona un muzeu altuia, de a crea o supraentitate".El a explicat ca spatiul dintre Muzeul "Antipa" si Muzeul Taranului Roman, aflat in administrarea primului prin Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, are o suprafata de 10.000 de metri patrati dintre care peste 7.000 de metri patrati "nu sunt utilizati public si sunt acoperiti cu vegetatie salbatica". "Sub presiunea altor criterii, directorul a vrut sa arate ca se foloseste acel spatiu si a organizat acolo picnicuri".Speranta directorului Institutului a venit dinspre Viorica Dancila : "Nu pot decat sa salut afirmatiile facute sambata, la Targu Mures, de prim-ministru, care a aratat o pozitie mai clara decat cea a ministrului Culturii".Directorul Muzeului National de Istorie Naturala "Grigore Antipa", Luis Ovidiu Popa, a explicat recent ca de mai bine de o suta de ani se doreste extinderea muzeului pe care il conduce. Imprejurarile au facut ca acest lucru sa nu se intample si, a spus el, de cativa ani se are in vedere o extindere subterana.De regula, a spus Alexandru Florian, extinderea unor muzee vizeaza modificarea expozitiei permanente, modernizarea ei, si nu a constructiei in sine, iar asta se face la 10 - 15 ani. "Chiar si subteran, daca vorbim, in cazul extinderii lor vor fi necesare sapaturi si rascolirea pamantului... Si au spus ca este arie protejata"."Faptul ca vor sa se extinda este o afirmatie. Nu au facut nimic in acest sens. Multe mesaje ale lor nu au baza legala. Intentia a fost ca aceasta noua institutie muzeala sa fie aproape de public. In plus, ea trebuie sa fie pe un teren al domeniului public, pentru ca este un proiect al statului. De fiecare data cand s-a vrut ceva nou, in general, au fost reactii de respingere", a mai afirmat el, dand exemplu Memorialul Holocaustului din Amsterdam si Centrul Pompidou din Paris.Florian a concluzionat: "Nu exista o decizie finala. Cand va fi un proiect de Hotarare de Guvern, vom sti mai multe".In luna martie a acestui an, directorul Institutului spunea ca inaugurarea Muzeului National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din Romania a fost amanata pentru 2022. La acel moment, pentru MNIEHR era avut in vedere Palatul Dacia , din strada Lipscani."Estimarea facuta de mine era optimista. Acum lucrurile se schimba. Din momentul in care va fi rezolvata problema spatiului, urmeaza mai multe etape - de la studiu de fezabilitate la caietul de sarcini si concurs de arhitectura . Cred ca vor mai trece 4 - 5 ani".Proiectul a fost demarat in 2012. "Va lua peste zece ani. Nu e neaparat mult. Nu ar fi rau, dar macar sa se faca".Proiectul muzeal este un parteneriat intre Administratia prezidentiala, Guvernul si Parlamentul Romaniei. Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania "Elie Wiesel" este cel care il coordoneaza.MNIEHR va avea ca scop prezentarea si promovarea istoriei, culturii si traditiilor comunitatilor evreiesti din Romania, pentru cunoasterea in plan intern si international a contributiei acestei minoritati nationale la evolutia si modernizarea societatii romanesti de-a lungul timpului.