Dancila, despre Muzeul Holocaustului: Daca langa Muzeul Antipa este o locatie buna, acolo il vom infiinta

"Eu cred ca trebuie sa avem amandoua variantele in prim plan si vom da o hotarare de Guvern si bineinteles propunerea legislativa din Parlament pe care o vom sustine. (...) Locatia este o locatie identificata, intr-adevar, langa Muzeul Antipa, vom vedea daca acea locatie este cea mai buna, daca este o locatie buna acolo vom infiinta Muzeul Holocaustului", a spus Dancila.Dancila a fost intrebata, sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, daca Guvernul isi pastreaza intentia de a infiinta Muzeul Holocaustului."Da, acest lucru este chiar in programul de guvernare, vrem sa infiintam Muzeul Holocaustului, am avut discutii referitoare la acest aspect. Sunt doua variante la ora actuala, una este o hotarare de Guvern, a doua este o initiativa legislativa. Eu cred ca trebuie sa avem amandoua variantele in prim plan si vom da o hotarare de Guvern si bineinteles propunerea legislativa din Parlament pe care o vom sustine.Deci eu cred ca este un lucru pe care l-am promis si pe care trebuie sa-l ducem la bun sfarsit. Locatia este o locatie identificata, intr-adevar, langa Muzeul Antipa, vom vedea daca acea locatie este cea mai buna, daca este o locatie buna acolo vom infiinta Muzeul Holocaustului. Bineinteles ca am vazut acum ca sunt opiniii diferite fata de locatie (...) ", a afirmat Dancila.Muzeul National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din Romania (MNIEHR) a devenit, cu mult timp inainte de a fi elaborata Hotararea de Guvern privind infiintarea lui, un subiect controversat in zona culturala romaneasca.Dupa mai mult de trei ani de la demararea discutiilor privind organizarea lui, scandalul a pornit de la spatiul pe care s-ar putea sa fie construit. Este vorba despre un teren al Muzeului "Antipa", in administrarea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, vizat de Institutul "Elie Wiesel".Eventuala dare in folosinta a acestuia a starnit reactii din partea lumii academice romanesti, a unor politicieni, iar recentele declaratii ale ministrului Culturii nu au facut decat sa starneasca si mai multe intrebari si nemultumiri.Proiectul muzeal este un parteneriat intre Administratia prezidentiala, Guvernul si Parlamentul Romaniei. Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania "Elie Wiesel" este cel care il coordoneaza.MNIEHR va avea ca scop prezentarea si promovarea istoriei, culturii si traditiilor comunitatilor evreiesti din Romania, pentru cunoasterea in plan intern si international a contributiei acestei minoritati nationale la evolutia si modernizarea societatii romanesti de-a lungul timpului.