Directorul Institutului Elie Wiesel sustine ca la Antipa e un "maidan", iar arhitectii nu au de ce sa isi dea cu parerea

"Muzeul de Istorie a Evreilor si a Holocaustului din Romania se face incepand cu 2021. Daca se face in spatiul administrat de Muzeul Antipa, la ora actuala raspunsul este afirmativ, conform ultimei declaratii de saptamana trecuta a ministrului Culturii, care, intr-un comunicat, a afirmat ca se va face acolo o structura simbolica numita complex", a declarat Florian la finalul unei conferinte de presa dedicate prezentarii noii gropi comune identificate in Popricani. El a precizat ca "nu este vorba de a coordona si a subordona cineva pe altcineva, ci de a crea un spatiu cultural cu mai multe institutii muzeale, pe langa cele trei existente - Muzeul Taranului Roman, Muzeul Antipa si Muzeul de Geologie (...) sa se incadreze si acest Muzeu de istorie a evreilor, dupa modelul acelor cartiere muzeale care exista in multe orase occidentale"."Cam asta este spiritul hotararii de guvern pe care a spus domnul ministru ca o sa o elaboreze, prilej cu care si Muzeul Antipa va gasi oportunitati de a se dezvolta sau moderniza, asa cum afirma de vreo luna incoace. (...) Legat de acest spatiu public de 7.300, cred, de metri patrati dintre Muzeul Antipa si Muzeul Taranului Roman, vorbim despre un spatiu public neingrijit, nedezvoltat; nu s-a facut nimic pe el de peste 70 de ani.Daca ar fi sa ma exprim de o maniera mai populara,, asa cum s-a sugerat la un moment dat de catre directorul Muzeului Antipa", a adaugat Florian.Solicitarea atribuirii terenului, potrivit acestuia, s-a facut de catre INSHR, institutional, potrivit legii, catre Secretariatul General al Guvernului, "la ora actuala neexistand un raspuns oficial in afara comunicarii publice facute de ministrul Culturii".Alexandru Florian s-a declarat deschis in continuare dialogului cu conducerea Muzeului Antipa."Sunt deschis oricarui dialog. Se pot discuta foarte multe intre Institutul Elie Wiesel si viitorul coleg Muzeul Antipa. Nu am avut niciun contact, nu am fost solicitati. Vad ca domnul director continua comunicarea prin mass-media. Daca dansul asa doreste, este optiunea lui", a mai spus Florian.De asemenea, Alexandru Florian a declarat pentru News.ro ca centrul de cercetare de la Universitatea de Arhitectura nu are abilitatea de a evalua spatiul de langa Antipa.Reprezentantii Antipa au contactat Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu, care, prin Centrul sau de Cercetare, Expertiza si Cosultanta, a luat parte la elaborarea planului urbanistic zonal si a planului de reglementari al zonei protejate in care se afla Muzeul Antipa.Intr-un raspuns semnat de prof. dr. arh. Dan Marin, sef de proiect pentru PUZ Zone construite protejate din Bucuresti, se arata ca nici arhitectural, nici urbanistic si in niciun caz legal Muzeul Holocaustului nu poate fi construit in zona dorita Elie Wiesel.Insa seful Elie Wiesel sustine ca densitatea redusa a constructiilor si plantatia masiva din zona definesc valoarea acestui "parc referinta al orasului".Referitor la cea mai recenta comunicare facuta de Antipa, directorul Institutului Elie Wiesel a declarat pentru News.ro ca "este o alta parere a unui domn, nu este o institutie abilitata sa faca evaluare".Sambata, premierul Viorica Dancila a declarat ca doreste infiintarea Muzeului Holocaustului in cel mai scurt timp, iar daca locatia de langa Muzeul Antipa este cea mai buna, acolo va fi realizat acest obiectiv. Dancila a precizat ca exista doua variante pentru infiintarea Muzeului Holocaustului - o hotarare de guvern, respectiv o initiativa legislativa."Acest lucru este chiar in programul de guvernare, vrem sa infiintam Muzeul Holocaustului, am avut discutii referitoare la acest aspect. Sunt doua variante la ora actuala: una este o hotarare de guvern, a doua este o initiativa legislativa. Eu cred ca trebuie sa avem amandoua variantele in prim plan si vom da o hotarare de guvern si, bineinteles, propunerea legislativa din Parlament, pe care o vom sustine.Deci eu cred ca este un lucru pe care l-am promis si pe care trebuie sa-l ducem la bun sfarsit. Locatia este o locatie identificata, intr-adevar, langa Muzeul Antipa, vom vedea daca acea locatie este cea mai buna. Daca este o locatie buna, acolo vom infiinta Muzeul Holocaustului", a sustinut Viorica Dancila.Aceasta a punctat faptul ca are cunostinta ca exista opinii diferite legate de locul unde sa fie realizat Muzeul Holocaustului, subliniind ca importanta este infiintarea acestuia "in cel mai scurt timp posibil".