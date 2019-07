Ministerul Culturii anunta clar ca pune Muzeul Holocaustului in curtea lui Antipa: Va fi creat un complex muzeal

Cum s-a ajuns sa fie cedata curtea Muzeului Antipa

In urma cu cateva ore, ministrul Valer-Daniel Breaz a declarat ca nu este stabilit locul in care va fi amplasat acest nou muzeu si ca acest lucru va fi facut, eventual printr-o consultare publica, dupa ce va fi emisa o Hotarare de Guvern in vederea infiintarii acestei institutii."Avand in vedere articolele aparute in presa de astazi, referitoare la infiintarea Muzeului Holocaustului, Ministerul Culturii si Identitatii Nationale face urmatoarele precizari: va fi creat un complex muzeal care sa cuprinda Muzeul National al Satului 'Dimitrie Gusti', Muzeul National al Taranului Roman, Muzeul National de Istorie Naturala 'Grigore Antipa' si viitorul Muzeu National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din Romania, pentru care se are in vedere locatia existenta intre Muzeul National de Istorie Naturala 'Grigore Antipa' si Muzeul National al Taranului Roman", este publicat pe site-ul ministerului."Clar, Guvernul Romaniei are in programul de guvernare infiintarea acestui Muzeu al Holocaustului", a spus Breaz joi, in cadrul unei conferinte de presa. "In momentul de fata, elaboram o Hotarare de Guvern de infiintare a acestui muzeu. Nimeni nu a spus 'acolo se va face muzeul respectiv'. Dupa ce se va infiinta muzeul, vom decide si, de comun acord, poate si printr-o consultare publica, vom vedea unde vom infiinta muzeul respectiv", declara cu doar cateva ore inainte ministrului Culturii.Intrebat daca este exclus ca el sa fie construit pe terenul Muzeului Antipa, ministrul a afirmat: "Eu am spus ca vom vedea dupa ce vom incheia toate aceste demersuri legate de HG. Si acolo unde ne permite legea, unde ne permite PUZ-ul, PUD-ul municipiului Bucuresti vom gasi o solutie astfel incat sa putem infiinta acest muzeu. Repet: locatia nu a fost stabilita pe terenul dintre Muzeul Antipa si Muzeul Taranului Roman. Ca sa excludem orice speculatie", a incheiat el.Dupa ce in 2016, consilierii Primariei Municipiului Bucuresti au votat ca imobilul din strada Lipscani 18-20 sa fie acordat Muzeului National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului in Romania, anul acesta cei mai multi dintre ei s-au razgandit, iar reprezentantii Institutului "Elie Wiesel" s-au vazut in situatia de a cauta un alt spatiu de cel putin 5.000 de metri patrati utili.Mandatat de Guvern, managerul Institutului "Elie Wiesel" a gasit acest spatiu si l-a propus spre preluare pentru Muzeul Holocaustului. Propunerea lui a fost agreata, dar situatia este departe de a fi rezolvata.Muzeul trebuie sa aiba o suprafata pentru expozitii permanente, expozitii temporare, birouri, biblioteca, spatii multimedia. In luna martie a acestui an, el anunta ca finalizarea lui a fost prelungita cu pana la un an si jumatate, pana in 2022.Alexandru Florian, directorul general al Institutului, a precizat ca MNIEHR trebuie sa se afle intr-o zona centrala, unde exista si alte muzee, si nu "aruncat undeva" in oras.Subiectul urmeaza sa se regaseasca pe ordinea de zi a Comisiei pentru cultura din Camera, dupa perioada vacantei parlamentare.