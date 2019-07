Premiera europeana la Muzeul Antipa: tehnologia japoneza anticutremur

Ziare.

com

Decizia a fost luata pentru protejarea unuia dintre cele mai pretioase specimene din patrimoniul national - scheletul de Deinotherium gigantissimum, uriasul de peste 4 m inaltime si aproape tot atat lungime, care poate fi admirat in holul central al muzeului.Potrivit unui comunicat al Muzeului Antipa, s-a lucrat 9 luni pentru ca actualul schelet de Deinotherium gigantissimum sa fie restaurat dupa dezastrul pe care l-a suferit pe 4 martie 1977.Aceasta comoara a Muzeului Antipa, o piesa de valoare stiintifica mondiala si un exponat de exceptie din patrimoniul cultural al Romaniei, nu ar mai putea "supravietui" unui alt cutremur de asemenea magnitudine, arata sursa citata."Importantele pagube produse in colectii dupa cele doua cutremure majore din 1940 si 1977 au determinat Muzeul National de Istorie Naturala 'Grigore Antipa' sa actioneze pro-activ, prin aducerea si implementarea tehnologiei japoneze 'l-Solator', ceea ce permite protejarea specimenelor pretioase si pieselor de patrimoniu din Romania impotriva unui posibil cutremur major in Bucuresti.Acesta este un proiect pilot la nivel european, astfel incat tehnologia inovatoare sa poata fi vazuta sau/si testata de oricine doreste implementarea unei solutii similare", a declarat Luis Ovidiu Popa, directorul Muzeului Antipa.O demonstratie publica a modului in care functioneaza "l-Solator" va avea loc pe 26 iulie, in prezenta ministrului Culturii, Valeriu-Daniel Breaz, a directorului Muzeului Antipa, dr. Luis Ovidiu Popa, a oficialilor de la Ambasada Japoniei in Romania, Takanori Sato, presedintele Ideal Brain Co. Ltd., doctor in Inginerie si Arhitect.Tehnologia dezvoltata de Ideal Brain Co. Ltd. a primit Gold Award la Good Design Award, 2016, si se bazeaza pe un principiu nou, care implica doua placi extrem de subtiri, de doar 3 mm fiecare. In momentul unui cutremur cu o magnitudine mai mare de 4, sistemul se activeaza si izoleaza in mod complet obiectul de miscarea solului.Aceasta este cea mai subtire tehnologie antiseism disponibila in lume, care protejeaza colectii de arta, obiecte de patrimoniu national, servere si spatii de stocare a datelor in Japonia si America, si a trecut proba a doua cutremure majore in Japonia, iar aceasta este prima ei instalare in Europa.