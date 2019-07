Un deputat al minoritatii evreiesti desfiinteaza planul pentru Muzeul Holocaustului: Intentia lui Breaz e ilogica!

Toata lumea vede ideea lui Breaz drept una proasta

El vede necesar ca noul muzeu sa fie coordonat de Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania si sa se afle intr-o zona centrala, dar nu laolalta cu Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa, Muzeul National al Taranului Roman si Muzeul National al Satului Dimitrie Gusti."Am aflat din presa despre intentia ilogica a ministrului Culturii si Identitatii Nationale, domnul Valer Breaz, de reorganizare a unora din principalele institutii muzeale din Bucuresti si de infiintare in acest mod a Muzeului National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din Romania.Imi doresc ca acest Muzeu sa existe cat mai curand dar, in ceea ce ma priveste, sunt total impotriva ideii expuse in comunicatul publicat ieri de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale. Fiecare muzeu are propria identitate. O astfel de initiativa nu face decat sa afecteze activitatea tuturor institutiilor culturale implicate in discutie si sa relativizeze importanta si simbolistica Muzeului National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din Romania (MNIEHR).Inca de la inceput, am fost una din persoanele care s-au implicat si care au sustinut ca MNIEHR este o institutie strict necesara societatii romanesti, atat din prezent cat si din viitor. Un loc care prin prezentarea istoriei si a traditiilor evreiesti din tara noastra are sansa de a deveni un centru de educatie, o sursa de toleranta, de implicare civica si mai ales un punct cheie al combaterii antisemitismului si negationismului.Sunt convins ca este necesar ca muzeul sa fie coordonat de Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania si mai ales ca trebuie realizat intr-o zona centrala, pentru a fi cat mai usor accesibil tuturor celor interesati.Cu toate acestea, intentia actuala a Ministerului Culturii si Identitatii Nationale este lipsita de sens si afecteaza intr-un mod grav insasi idea fundamentala care sta la baza MNIEHR. Istoria Comunitatilor Evreiesti din Romania este una cu totul deosebita, fiind definita de o identitate unica, de loialitatea evreilor fata de Romania si de modul in care, alaturi de populatia majoritara si celelalte minoritati nationale, ei au contribuit la crearea statului roman modern.Imi pare rau, dar viziunea expusa in comunicatul Ministerului Culturii si Identitatii Nationale si ceea ce implica aceasta nu sunt cadrul in trebuie pusa in valoare istoria evreilor din Romania si pastrata memoria victimelor Holocaustului. Regret modul total neprofesionist in care s-a procedat si situatia care a fost generata", a scris Vexler vineri pe pagina lui de Facebook.Virgil Nitulescu, directorul Muzeului National al Taranului Roman, a declarat vineri pentru News.ro ca este exclusa varianta comasarii a patru muzee intr-un complex, fiind vorba despre o exprimare "nefericita" a Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, si ca in cazul amplasarii Muzeului National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din Romania exista doua variante: pe terenul dintre MNTR si "Antipa", ce apartine MCIN, sau pe unul achizitionat de stat in urma unei analize.Luis Ovidiu Popa, director general al Muzeului National de Istorie Naturala "Grigore Antipa", a declarat pentru News.ro ca managementul institutiei de cultura s-a intrunit vineri si a analizat declaratiile facute joi de ministrul Valer-Daniel Breaz referitor la amplasarea Muzeului Holocaustului si precizarile aparute ulterior pe site-ul MCIN. El a afirmat ca acestea din urma sunt in complet dezacord cu lucrurile discutate de conducerea muzeului si demnitarul si si-a aratat neincrederea ca Breaz isi asuma acele precizari.El a precizat si faptul ca muzeele aduse in discutie nu au un numitor comun, fapt ce contravine ideii de complex muzeal, parere sustinuta si de Paula Popoiu, managerul Muzeului Satului.