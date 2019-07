Una anunta ministrul, alta Ministerul. Directorul Antipa respinge ideea unui complex muzeal: E destul de ciudata

Ziare.

com

Popa a salutat ideea unor consultari publice pentru a fi decis amplasamentul noului Muzeu National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului si s-a declarat surprins de proiectul de pe site-ul Ministerului Culturii, care prezinta un complex format din institutia pe care o conduce, viitorul Muzeu al Holocaustului, Muzeul National al Satului 'Dimitrie Gusti' si Muzeul Taranului Roman."Salutam declaratia domnului ministru al Culturii, Valer-Daniel Breaz, potrivit careia nu s-a stabilit locul in care va fi amplasat acest nou muzeu, acest lucru urmand sa fie stabilit eventual printr-o consultare publica", a afirmat Popa, potrivit unui comunicat.El a amintit ca a afirmat frecvent ca, "in situatia in care ar exista o solutie pentru realizarea unei constructii in curtea 'Antipa', respectand restrictiile impuse de actualele regulamente urbanistice, aceasta trebuie aplicata cu prioritate pentru extinderea Muzeului 'Antipa'".Ministerul Culturii a precizat, joi, pe site-ul oficial, ca "va fi creat un complex muzeal care sa cuprinda Muzeul National al Satului 'Dimitrie Gusti', Muzeul National al Taranului Roman, Muzeul National de Istorie Naturala 'Grigore Antipa' si viitorul Muzeu National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din Romania, pentru care se are in vedere locatia existenta intre Muzeul National de Istorie Naturala 'Grigore Antipa' si Muzeul National al Taranului Roman"."Nu stiu in ce masura aceasta idee a unui complex muzeal, aparuta sub forma unor precizari pe site-ul ministerului, a fost asumata si de catre domnul ministru. Cu atat mai mult cu cat ea este in dezacord cu toate pozitiile exprimate de catre domnul ministru in discutii directe si chiar in declaratii publice. In orice caz, ideea unui complex muzeal care reuneste muzee atat de diferite este destul de ciudata", a spus Popa.El a mentionat ca a vorbit despre aceasta situatie cu mai multi experti."Am avut in ultimele zile o serie de discutii cu experti din zona de urbanism si arhitectura si am aflat ca, pentru edificii publice importante, s-au constituit in trecut, in cadrul Ministerului Culturii, comisii formate din experti, inclusiv urbanisti si arhitecti. Aceste comisii erau insarcinate cu realizarea de studii de amplasament, care luau in considerare mai multe optiuni de sediu, urmand ca decizia finala sa fie luata si printr-un proces de consultare publica.Credem ca acest lucru trebuie luat in calcul si in situatia de fata, pentru a identifica cea mai buna optiune de amplasament pentru Muzeul National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din Romania, institutie atat de necesara si pe care o sustinem pe deplin", a mai declarat Luis Ovidiu Popa, potrivit comunicatului citat.