Celebrul concert de dupa acordarea Nobelului pentru pace nu va mai avea loc. Nu mai sunt bani

"Nu va exista un concert dedicat laureatului premiului Nobel pentru pace in acest an", au declarat intr-un comunicat comun Institutul Nobel din Norvegia, casa de discuri Warner Bros. si compania organizatoare de evenimente Gyro."Aceasta decizie se datoreaza dorintei de a regandi formatul si continutul concertului, dar reflecta, de asemenea, dificultatile financiare" pe care evenimentul le-a traversat in ultimii ani, precizeaza acelasi comunicat de presa.Audientele obtinute de acest concert, transmis in direct de televiziunea publica norvegiana si finantat de filantropi privati si prin vanzari de bilete, nu au mai fost la fel de consistente in epoca smartphone-urilor, iar organizatorii au lasat sa se inteleaga ca se gandesc la posibilitatea "de a produce evenimentul pe suporturi diferite".Potrivit cotidianului Dagbladet, lantul norvegian de magazine Rema 1000 a decis sa nu mai sponsorizeze concertul Nobel, provocand astfel o scadere drastica a bugetului de productie, ce nu a putut fi surmontata de organizatorii show-ului.De la prima sa editie, organizata in 1994 la Oslo Spektrum, concertul Nobel a atras numerosi artisti pop de renume mondial, precum Whitney Houston si Lady Gaga