Greta Thunberg a fost nominalizata iar la premiul Nobel pentru Pace

Jens Holm si Hakan Svenneling, membri ai Partidului Stangii din Suedia, au spus luni ca Thunberg "a muncit din greu pentru a-i face atenti pe politicieni la crizele climatice" si "a-i determina sa actioneze pentru reducerea emisiilor si pentru respectarea Acordului de la Paris", ceea ce, in cazul ei, reprezinta un gest de a face pace, potrivit Huffington Post.Acordul din 2015 de la Paris solicita atat tarilor bogate, cat si celor sarace sa ia masuri pentru a limita cresterea temperaturilor la nivel global care duc la topirea ghetarilor, cresterea nivelului marilor si la perturbarea precipitatiilor.Solicita guvernelor sa prezinte planuri nationale de reducere a emisiilor care sa limiteze cresterea temperaturii la nivel global sub 2 grade Celsius (3,6 grade Fahrenheit).Thunberg, 17 ani, a incurajat elevii sa lipseasca de la scoala pentru a se alatura protestelor prin care cerea actiuni rapide de schimbare legate de climat, o miscare care s-a raspandit si in afara Suediei, catre natiunile Europei si in toata lumea.Ea a infiintat Fridays for Future, miscare ce a inspirat altele conduse de alti tineri.Orice parlamentar poate nominaliza pe cineva la premiul Nobel pentru Pace, iar trei membri ai Parlamentului norvegian au selectat-o pe Thunberg anul trecut In 2019, ea se afla intre cele patru persoane castigatoare ale premiului Right Livelihood, cunoscut si ca "Alternative Nobel", si a fost desemnata de revista The Time "Person of the Year".Comitetul norvegian pentru Nobel nu comenteaza public nominalizarile, care pentru anul 2020 trebuie sa fie trimise pana la 1 februarie.