"Greta Thunberg, favorita la pariuri in cursa Nobelului pentru Pace"

Ziare.

com

Daca pariorii o considera favorita pe Greta Thunberg, tanara militanta suedeza pentru combaterea schimbarilor climatice si cea care a inspirat protestele globale "Fridays for Future" - cu o cota de 1,37 la casa Ladbrokes -, expertii, care se inseala totusi destul de frecvent, au dubii serioase in legatura cu aceasta alegere, luand in calcul varsta ei frageda - 16 ani, relateaza dpa si AFP.Oricum, orice pronostic este greu de facut, dat fiind secretul care inconjoara candidaturile, care trebuie sa ramana secrete timp de cel putin 50 de ani.Intre favoriti se numara, de asemenea, premierul etiopian Abiy Ahmed, artizanul reconcilierii istorice a tarii sale cu Eritreea, Inaltul comisariat al ONU pentru refugiati (UNHCR) si - avand in vedere ca traim in era "fake news" - se afla "in carti" si organizatiile Reporteri fara Frontiere si Comitetul pentru protectia jurnalistilor.In ce-l priveste, sansele presedintelui american Donald Trump, propus la Nobelul pentru Pace de legislatori din SUA si Norvegia, sunt considerate infime.