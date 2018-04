Nobelul pentru literatura ar putea fi pus in pericol de acuzatiile #MeToo, care au ajuns si in Academia Suedeza

Ziare.

com

"Discutam despre aceasta posibilitate. Vom comunica un verdict in curand", a declarat Anders Olsson, secretarul permanent interimar al Academiei Sudeze, o institutie ce a fost infiintata in 1786, potrivit AFP."Tinand cont de situatia in care se afla academia si din respect fata de acest premiu, poate ca ar fi de preferat sa se amane atribuirea sa cu un an", a declarat Peter Englund.Peter Englund este unul dintre cei cinci academicieni - printre care se afla si fostul secretar permanent Sara Danius - care au anuntat in ultimele saptamani ca renunta la calitatea de membru al Academiei Sudeze.Contactat de agentia de presa TT, un alt academician suedez, Goran Malmqvist, a dezmintit informatia si a dat asigurari ca premiul va fi decernat si in 2018.Actualul statut al institutiei nu permite celor 18 membri ai sai, alesi pe viata, sa demisioneze, insa ei pot lasa vacanta functia pe care o ocupa, asa cum au procedat in urma cu cativa ani doua femei care fac parte din Academia Suedeza.In urma retragerilor recente, numarul academicienilor activi din cadrul institutiei a ajuns la 11.In plina campanie #MeToo, cotidianul Dagens Nyheter a publicat marturiile unui grup de 18 femei care au declarat ca au fost agresate si hartuite sexual de un francez, Jean-Claude Arnault, sotul academicienei Katarina Frostenson.Aceasta si-a anuntat ulterior retragerea din Academie.De atunci, Academia Suedeza a rupt orice legatura cu Jean-Claude Arnault si a anulat toate subventiile acordate unui spatiu expozitional din Stockholm condus de cetateanul francez, frecventat de elitele culturale ale Suediei.Parchetul din Stockholm a anuntat la jumatatea lunii martie ca o parte a anchetei preliminare deschisa impotriva lui a fost clasata, din cauza prescrierii faptelor si a lipsei de dovezi. Este vorba despre violuri si agresiuni prezumtive, care ar fi fost comise intre 2013 si 2015.Faptele ce nu au fost deocamdata clasate nu au fost divulgate. Prin intermediul avocatului sau, contactat de AFP, Jean-Claude Arnault a negat acuzatiile formulate impotriva lui.Decernarea premiului Nobel pentru literatura, insotit in prezent de un cec in valoare de 9 milioane de coroane suedeze (863.000 de euro), a fost anulata doar de sapte ori incepand din 1901, anul infiintarii acestor recompense prestigioase: in 1914 si 1918, in 1935 si, apoi, in 1940, 1941, 1942 si 1943.