Nobelul pentru Literatura, in centrul unui nou scandal: S-au facut farse din interiorul Academiei Suedeze?

Banville a declarat in weekend cotidianului Irish Times ca a fost sunat joi de un un barbat care s-a prezentat ca fiind Mats Malm, purtatorul de cuvant al Academiei Suedeze, si care l-a informat de primirea Nobelului.Ulterior, barbatul a sunat din nou si a lasat un mesaj vocal mentionand o neintelegere de ultim moment intre membrii academiei in urma careia premiul a trebuit retras.Banville a spus ca, in opinia sa, autorul farsei este o persoana care nutreste resentimente fata de Academie."Am certitudinea ca nu eu sunt cu adevarat tinta. Cred ca a presupus ca il voi crede si ca voi face valuri in presa si ca voi spune ca este vorba despre o alta disputa intre membrii juriului", a spus Banville, potrivit cotidianului irlandez.Cand Banville a apelat inapoi numarul din arhiva telefonului sau a fost conectat la biroul Academiei Suedeze, se mai spune in articol.Intr-un e-mail transmis DPA, Malm a precizat ca Academia verifica arhivele telefonice pentru a stabili daca apelul a fost facut din sediul sau daca cineva a incercat sa faca sa para astfel."Este cu adevarat o gluma nesarata", a spus Malm.Malm a anuntat joi ca scriitoarea poloneza Olga Tokarczuk a fost recompensata cu premiul Nobel pentru Literatura pe 2018, in timp ce autorul austriac Peter Handke a primit premiul pentru anul 2019.Academia a acordat anul acesta doua premii, dupa ce decernarea din 2018 a fost amanata din cauza unui scandal de agresiune sexuala, care a afectat prestigiosul for suedez.