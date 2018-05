Pentru prima data in 75 de ani decernarea premiului Nobel pentru literatura a fost anulata

Ziare.

com

Astfel, reprezentantii Academiei Suedeze au anuntat, vineri dimineata, ca in 2018 premiului Nobel pentru literatura nu va fi acordat nimanui, avand in vedere scandalul fara precedent, informeaza The Guardian Este pentru prima data in 75 de ani cand acest premiu nu va fi acordat. In schimb, in 2019 vor fi desemnati doi castigatori.Intr-un comunicat, reprezentatii Academiei Suedeze au motivat ca au luat aceasta hotarare avand in vedere faptul ca increderea in acest for a scazut din cauza scandalului sexual.Decizia vine in urma acuzatiilor de agresiune sexuala impotriva fotografului francez Jean-Claude Arnault, sotul Katarinei Frostenson, membru al acadamiei. In noiembrie, institutia a apelat la serviciile unei firme de avocatura pentru a investiga acuzatiile de hartuire sexuala formulate de 18 femei impotriva sotului lui Frostenson.In plus, conform unor date oficiale, Frostenson a incalcat legislatia privind conflictul de interese, pentru ca nu a spus ca era coproprietara unui spatiu expozitional condus de sotul sau si care a primit in trecut finantare de la academie.Sotul lui Frostenson mai este acuzat si ca ar fi dezvaluit numele castigatorilor premiului Nobel inainte de anunturile oficiale.In aprilie, din cauza acestui scandal, Sara Danius, prima femeie secretar permanent al academiei de la fondarea acesteia in 1786, a demisionat , fiind inlocuita pe o perioada de interimat de Anders Olsson.Inainte cu cateva zile, alti trei membri - Kjell Espmark, Klas Ostergren si Peter Englund - au anuntat ca se retrag din academie.