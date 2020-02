Peste 300 de nominalizari pentru Nobelul pentru pace in acest an

Ziare.

Totalul de 317 candidati include 210 indivizi si 107 organizatii, informeaza Comitetul Nobel. Potrivit sursei citate, este al patrulea cel mai mare numar de candidati intr-un singur an din istorie.Activista pentru mediu suedeza Greta Thunberg si miscarea pro-democratie din Hong Kong au fost nominalizate de parlamentarii din Suedia si respectiv Norvegia, relateaza DPA.Recordul de 376 de candidati a fost stabilit in 2016, cand comitetul format din cinci persoane l-a ales pe presedintele Columbiei Juan Manuel Santos drept laureat, invocand rolul sau in negocierea pacii care a pus capat unei perioade de peste 50 de ani de razboi civil.In 2019, Premiul Nobel pentru pace i-a fost acordat premierului etiopian Abiy Ahmed Abiy . El a fost rasplatit pentru eforturile sale de a rezolva conflictul de lunga durata de la frontiera cu statul vecin Eritreea si pentru eforturile sale "pentru pace si cooperare internationala".Printre cei care au dreptul de a propune candidati sunt politicieni, academicieni, fosti laureati ai premiului, directori ai institutelor de cercetare pentru pace si actuali sau fosti membri ai Comitetului Nobel.Comitetul Nobel le recomanda celor care fac propunerile sa nu dezvaluie nominalizarile si pastreaza secretul asupra lor timp de 50 de ani. Cu toate acestea, multi dintre cei care fac nominalizari isi fac publica propunerea.