Premiul Nobel pentru Fizica, acordat pentru descifrarea misterelor evolutiei universului

Premiul de 1 milion de dolari va fi impartit astfel: o jumatate ii revine lui James Peebles pentru teoriile sale in domeniul cosmologiei fizice, iar ceilalti doi isi impart egal cealalta jumatate pentru descoperirea unei exoplanete care orbiteaza in jurul unui soare."Anul acesta Nobelul pentru Fizica recompenseaza noi descoperiri despre structura si istoria universului si descoperirea in premiera a unei planete care orbiteaza in jurul unui soare in afara sistemului nostru solar", se arata in comunicatul Comitetului Nobel.Teoriile dezvoltate de James Peebles de-a lungul a 20 de ani reprezinta fundatia intelegerii din timpurile noastre a istoriei universului, de la Big Bang pana in prezent. Descoperirile lui Peebles au adus noi perspective despre spatiul din jurul nostru, in care materia cunoscuta omenirii reprezinta doar 5% din total. Restul de 95% ramane inca un mister pe care fizica moderna vrea sa il elucideze.Michel Mayor si Didier Queloz s-au concentrat pe galaxia noastra, Calea Lactee, pentru a gasi lumi necunoscute inca. In 1995 au gasit insa prima planeta din afara sistemului nostru solar care orbiteaza in jurul unui stele de tip soare.Descoperirea lor a revolutionat astronomia. Majoritatea altor sisteme cunoscute nu au mai nimic de-a face cu sistemul nostru solar, asa ca aceasta descoperire a dus la dezvoltarea de noi teorii despre procesele responsabile cu formarea planetelor."Cei trei laureati de anul acesta au schimbat cu totul si pentru totdeauna ideile noastre despre cosmos", arata Comitetul Nobel.James Peebles a sustinut o conferinta de presa dupa marele anunt. El a avut un mesaj pentru tineri: "Sfatul meu pentru tinerii cercetatori este 'faceti-o din dragoste pentru stiinta, intrati in domeniu pentru ca sunteti fascinati de ea!'".Luni a fost decernat Premiul Nobel pentru Medicina, fiind recompensata o descoperire care ajuta in lupta cu anemia, cancerul si alte boli crunte. Potrivit calendarului , miercuri va fi decernat Nobelul pentru Chimie, joi cel pentru Literatura, cel pentru Pace vineri, iar pentru Economie luni.