Premiul Nobel pentru Literatura, acordat si pentru 2018 si pentru 2019, dupa scandalul sexual

#Metoo si Nobelul

Astfel, pentru 2018, Nobelul de Literatura i-a fost acordat scriitoarei poloneze Olga Tokarczuk. Castigatorul din 2019 este austriacul Peter Handke.Comitetul a anuntat ca Olga Tokarczuk a fost premiata pentru "o imaginatie narativa care, cu pasiune enciclopedica, reprezinta traversarea hotarelor ca o forma de viata", in timp ce Peter Handke a fost recunoscut "pentru o opera marcanta care, cu ingenuitate lingvistica, a explorat periferia si specificitatea experientei umane".Anul trecut a fost pentru prima oara in 7 decenii cand Premiul Nobel pentru Literatura nu a fost acordat, pe fondul scandalului sexual care a izbucnit in sanul sectiei ce decerneaza prestigioasa distinctie.In noiembrie 2017, publicatia suedeza Dagens Nyheter a scris ca mai multe membre, precum si sotii si fiice ale unor membri ai Academiei Suedeze, ar fi fost abuzate sexual de artistul francez Jean-Claude Arnault, sotul dramaturgului Katarina Frostenson, la momentul respectiv membra a sectiei de literatura care decerneaza anual premiul Nobel.Arnault conducea un club cultural, Forum, in Stockholm, care beneficia de finantare din partea sectiei de literatura a Academiei Nobel. Publicatia suedeza a prezentat si marturiile a 18 femei care spuneau ca au fost abuzate sexual sau violate de respectivul barbat. Abuzurile sexuale au avut loc in perioada 1996 - 2017, potrivit Dagens Nyheter.Academia Nobel a rupt intre timp legaturile cu Arnault, care a negat toate acuzatiile care i s-au adus.