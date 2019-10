Premiul Nobel pentru Medicina: Descoperirea care ajuta in lupta cu anemia sau cancerul

Ziare.

Animalele au nevoie de oxigen pentru a transforma mancarea in energie. Importanta fundamentala a oxigenului fusese inteleasa de secole, insa modul in care celulele se adapteaza la schimbarile de nivel de oxigen era pana acum o necunoscuta.William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe si Gregg L. Semenza au identificat mecanismul de la nivel molecular care regleaza modul in care genele reactioneaza la fluctuatiile nivelelor de oxigen.Descoperirea lor vizeaza unul dintre cele mai importante mecanisme adaptive, esential pentru sustinerea vietii. Ei au pus bazele pentru a intelege mai bine cum oxigenul afecteaza metabolizmul celular si functiile fiziologice.Descoperirea lor este un pas important in gasirea de noi moduri promitatoare de a lupta cu boli precum anemia sau cancerul.Cercetatorii si companiile farmaceutice duc eforturi sustinute pentru a crea medicamente care sa activeze sau sa blocheze acest mecanism prin care celulele simt oxigenul, sperand ca astfel pot stopa dezvoltarea unor boli.Iata si cum a primit vestea unul dintre laureati - Sir Peter Ratcliffe. Desi zambetul larg arata cat de mult l-a bucurat vestea, asta nu l-a oprit insa din munca sa. "Termenele limita pentru depunerea cererilor de finantare nu asteapta dupa nimeni", este citat Sir Peter Ratcliffe, care e asezat la calculator, inconjurat de documente.William Kaelin era singur, acasa, cand a aflat marea veste, dar a trimis Comitetului Nobel un selfie.Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicina este primul anuntat din seria distinctiilor atribuite in fiecare an in aceasta perioada.