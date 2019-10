Premiul Nobel pentru Pace a fost castigat de premierul Etiopiei, pentru istorica pace cu Eritreea

Ziare.

El a obtinut premiul pentru eforturile depuse pentru pacea si cooperarea internationala, fiind artizanul reconcilierii istorice a Etiopiei cu Eritreea, arata BBC Din momentul in care a devenit premier, Abiy Ahmed a sustinut ca doreste sa reia discutiile cu Eritrea, reusind sa stabileasca pacea dupa o lunga perioada.Cele doua tari si-au reluat relatiile in iulie 2018, dupa un razboi sangeros in perioada 1998-2000 si ani de ostilitati.Mai mult, premierul a sustinut si rolul femeilor in politica. Astfel, dintre cei 20 de ministri, jumatate au fost femei. Astfel, tara a avut pentru prima data la Aparare un ministru femeie."In Etiopia, chiar daca ramane multa munca, Abiy Ahmed a initiat reforme importante care ofera multor cetateni speranta pentru o viata mai buna si un viitor mai luminos", au transmis cel din Comitetul Nobel de la Oslo.Reprezentantii comitetului spera ca acest premiu sa il incurajeze pe Abiy Ahmed sa isi continue drumul inceput, conform The Guardian Printre favoriti se afla si Greta Thunberg, tanara militanta suedeza pentru combaterea schimbarilor climatice si cea care a inspirat protestele globale "Fridays for Future". In total, pentru acest premiu au fost 301 nominalizari, 223 de persoane si 78 de organizatii.