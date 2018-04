Scandal sexual la institutia care decerneaza premiul Nobel: Inca o demisie la nivel inalt

Ziare.

Sara Danius, prima femeie secretar permanent al academiei de la fondarea acesteia in 1786, urmeaza sa fie inlocuita pe o perioada de interimat de Anders Olsson, care a prezidat intalnirile academiei trimestrul acesta, relateaza DPA."A fost dorinta academiei ca eu sa demisionez din postul de secretar permanent, asa ca am decis sa parasesc scaunul cu numarul 7, iar decizia va fi pusa in aplicare imediat", a precizat Danius intr-un scurt comentariu pentru reporteri dupa una dintre sedintele obisnuite ale academiei.Potrivit lui Anders Olsson, Katarina Frostenson, membru al academiei din 1992, va parasi de asemenea forul "in speranta ca Academia Suedeza va supravietui ca institutie".Danius a subliniat ca acest scandal a "afectat deja premiul Nobel destul de sever".Saptamana trecuta, alti trei membri - Kjell Espmark, Klas Ostergren si Peter Englund - au anuntat ca se retrag din academie dupa ce procedura de vot pentru eliminarea Katarinei Frostenson a esuat.Problemele Academiei au inceput in noiembrie, dupa ce institutia a apelat la serviciile unei firme de avocatura pentru a investiga acuzatiile de hartuire sexuala formulate de 18 femei impotriva sotului lui Frostenson.Potrivit unui raport confidential, Frostenson a incalcat legislatia privind conflictul de interese, deoarece nu a dezvaluit ca era coproprietara unui spatiu expozitional condus de sotul sau si care a primit in trecut finantare de la academie.Sotul Katarinei Frostenson este, de asemenea, banuit ca ar fi dezvaluit numele castigatorilor premiului Nobel inainte de anunturile oficiale. Acesta neaga insa toate invinuirile care i se aduc.Dupa esecul votului de a o elimina pe Frostenson, criza a escaladat, iar membrii academiei au schimbat replici acide in presa.Regele Suediei, Carl al XVI-lea Gustaf, protectorul academiei, si-a exprimat miercuri ingrijorarea spunand ca disputele "sunt foarte regretabile si risca in mod serios sa pericliteze munca importanta a academiei".Regele a spus ca potrivit "parerii sale ferme" are cuvantul decisiv in ceea ce priveste statutul academiei, fondate in 1786 de catre regele Gustav al III-lea, si ca ia in calcul adaugarea de clauze care sa permita membrilor sa demisioneze.Cei 18 membri, numiti pe viata, isi pastreaza calitatea de membru chiar si atunci cand nu mai iau parte activ la activitatea institutiei.Dupa anuntul de joi, in total sapte membri s-au retras, alimentand temerile ca functionarea institutiei ar fi periclitata.Olsson a precizat ca institutia va trece printr-o perioada de interimat in care va incerca sa se "reconstruiasca" in urma acestei situatii "extrem de critice".A mai precizat ca, in afara scandalului legat de Frostenson, s-a produs de asemenea o "criza de incredere", care a incercat sa fie "rezolvata prin plecarea lui Sara Danius".Danius, in varsta de 56 de ani, a devenit in 2015 prima femeie numita secretar permanent.Goran Malmqivst, un alt membru al academiei, a spus ca decizia lui Danius este "inteleapta", dar ca isi doreste ca aceasta sa ramana in continuare membru al institutiei.Academia este un for complet independent.Citeste si Scandalul international privind agresiunile sexuale ajunge si la Academia Suedeza, care acorda premiile Nobel pentru Literatura