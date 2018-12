Scandalul Nobel: Jean-Claude Arnault contesta condamnarea pentru viol

Ziare.

Personalitate influenta in peisajul cultural suedez, Jean-Claude Arnault (72 de ani) a fost condamnat pentru viol, la inceputul lunii decembrie, la doi ani si sase luni de inchisoare.Arnault a facut apel impotriva sentintei si a "cerut Curtii Supreme sa respinga acuzatiile in totalitate", a precizat instanta intr-un comunicat, citat de AFP.Curtea Suprema i-a dat lui Arnault, care fusese condamnat in prima instanta la inceputul lunii octombrie, termen pana la 28 ianuarie pentru a aduce argumente noi in sprijinul cererii sale. Curtea Suprema nu judeca decat cazurile care pot constitui un precedent judiciar sau pe cele care prezinta motive exceptionale pentru revizuirea sentintei.Jean-Claude Arnault nu a dat nicio declaratie publica.Scandalul care a zguduit Academia Suedeza a izbucnit in noiembrie 2017, la o luna dupa dezvaluirile despre violurile si agresiunile sexuale imputate producatorului american de film Harvey Weinstein.Arnault, casatorit cu Katarina Frostenson, membra a Academiei Suedeze, avea legaturi stranse cu institutia care decerneaza din 1901 Nobelul pentru Literatura.Jean-Claude Arnault era directorul artistic al Forum, un club select pe care l-a infiintat in 1989 si pe care il frecventau editori, scriitori, dramaturgi, muzicieni precum si numeroase tinere fete. Arnault primea subventii generoase din partea Academiei suedeze si se lauda ca este cel de-al "19-lea membru" al prestigiosului for. Potrivit unor martori, acesta le dezvaluia prietenilor sai numele viitorilor laureati ai premiului Nobel.Un numar de 18 femei, printre care si cea care a depus plangere in justitie impotriva lui Arnault, au facut marturisiri in noiembrie 2017 pentru cotidianul Dagens Nyheter, acuzandu-l pe barbatul de origine franceza de agresiuni sexuale si hartuiri.Mai multi membri ai Academiei au parasit prestigioasa institutie dupa izbucnirea scandalului. Ramasa fara credibilitate si fara cvorumul necesar functionarii dupa plecarea mai multor membri, Academia Suedeza a amanat cu un an decernarea premiului pentru literatura din 2018, o premiera in istoria de 70 de ani a institutiei.