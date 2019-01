Un genetician laureat cu Nobel, lasat fara distinctii din cauza unor afirmatii rasiste

Ziare.

Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL), institutia din New York in cadrul careia Watson a lucrat timp de aproape patru decenii, spune ca a luat aceasta decizie ca raspuns la afirmatiile facute de omul de stiinta intr-un documentar de televiziune difuzat la inceputul acestei luni.Geneticianul in varsta de 90 de ani a demisionat din institutie in 2007 dupa ce a declarat pentru un ziar din Marea Britanie ca oamenii de origine africana au o inteligenta mai redusa.Intr-un nou documentar, difuzat de PBS, intitulat "American Masters: Decoding Watson", intrebat care este opinia sa asupra rasei la un deceniu dupa ce a a parasit laboratorul newyorkez, Watson spune ca nu se dezice de opiniile anterioare, citand diferente in rezultatele testelor IQ pentru a argumenta inferioritatea persoanelor de culoare.Desi cercetatorul si-a exprimat, de asemenea, speranta ca toata lumea ar trebui sa fie egala, a adaugat ca "cei care au avut de-a face cu angajati de culoare au ajuns la concluzia ca acest lucru nu este adevarat"."Declaratiile lui Watson sunt reprobabile, fara fundament stiintific si nu reprezinta, in niciun caz, opiniile CSHL, ale administratorilor acestuia, angajatilor sau studentilor. Laboratorul condamna folosirea eronata a stiintei pentru a justifica prejudecatile", a precizat laboratorul intr-o declaratie comunicata vineri, inainte de a-i retrage trei titluri omului de stiinta: profesor emerit, profesor emerit "Oliver R. Grace" si administrator onorific.