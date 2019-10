Un roman a jucat un rol crucial in descoperirea care a fost premiata cu Nobelul pentru Medicina

Ziare.

Acest fapt a fost remarcat de Vlad Mixich, expertul roman din conducerea Agentiei Europene pentru Sanatate si Siguranta la Locul de Munca (EU-OSHA)."Sa va zic ceva cu bucurie despre un roman si Nobelul pentru Medicina de anul acesta. De fiecare data, la finalul anuntului e publicata o lista scurta cu lucrarile de cercetare care au fost esentiale pentru descoperirea respectiva Anul acesta sunt 5 astfel de lucrari, iar una dintre ele il are ca prim autor pe profesorul Mircea Ivan, care lucra pe atunci in echipa condusa de William Kaelin, nobeliatul pentru Medicina din 2019 si al carui nume apare ultimul pe lucrarea respectiva (asa e eleganta cutuma in cercetarea mare: profesorul care conduce echipa se trece ultimul la autori, iar cercetatorul tanar cu cel mai important rol este primul autor).Multe felicitari domnule profesor. De la George Emil Palade (care a primit un Nobel tot pentru cercetarea in biologie celulara) nu am mai avut asa motive de mandrie in acest domeniu.Mircea Ivan este din Brasov si a absolvit Medicina la Bucuresti. De 25 de ani lucreaza in Statele Unite, unde a trecut pe la Harvard, Dana Farber Cancer Institute, Tufts si, astazi, este profesor la Indiana University", a scris Vlad Mixich pe Facebook Si profesorul Mircea Ivan a avut luni o postare pe acest subiect, facand haz de necaz ca numele i-a fost din nou gresit.