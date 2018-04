Noua productie "Don Carlo", pe scena Operei Nationale Bucuresti

Ziare.

Regia, decorul, costumele si luminile spectacolului poarta semnatura lui. La pupitrul dirijoral se va afla maestrulva fi pregatit de catre. In distributia spectacolului se regasesc atat nume sonore ale primei scene lirice romanesti, cat si artisti recunoscuti pe plan international.Mario de Carlo despre spectacolul "Don Carlo" de Giuseppe Verdi ce se va desfasura pe prima scena lirica a tarii:Cu un libret in limba franceza semnat de Joseph Mery si Camille du Locle, dupa tragedia lui Friedrich Schiller, opera "Don Carlos" i-a fost solicitata lui Verdi de catre Opera din Paris - unde a avut loc si premiera la data de 11 martie 1867.Compozitorul a revenit apoi asupra lucrarii sale, daruind contemporanilor si o versiune in limba italiana care a fost prezentata la Teatro alla Scala din Milano la 10 ianuarie 1884. Astfel, opera "Don Carlos" comandata de francezi va fi denumita in tara lui Verdi "Don Carlo", versiune reprezentata frecvent in paralel cu cea originala, in limba franceza.Povestea lucrarii are ca punct incipient situatia politica si sociala din Europa secolului al XVI-lea. Casatoria tanarului Carlo, fiul regelui Filip al II-lea, cu printesa Elisabeta de Valois, fiica regelui Henri al II-lea, are ca scop aducerea pacii intre Franta si Spania, tari aflate in razboi la acea vreme.In ciuda asteptarilor, cei doi se indragostesc, insa regele Spaniei se impotriveste dorintei celor doi, casatorindu-se el insusi cu tanara printesa. Istoria, politica, religia si dragostea se impletesc ingenios intr-un subiect ce contine si o mare parte de fictiune, acuratetea istorica e relativa de dragul povestii.Biletele se pot achizitiona de la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti sau online, AICI