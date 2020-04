Opera Nationala Bucuresti prezinta Otello, PeerGynt & Carmina Burana si Faust in cadrul Seri de Opera Online

(Trailer Otello - Opera Nationala Bucuresti)

Astfel, luni, 13 aprilie, ora 18:30, veti putea urmari inregistrarea spectacolului "Otello" de Giuseppe Verdi, in regia lui Giancarlo del Monaco, eveniment din 30.09.2018.Miercuri, 15 aprilie, incepand cu ora 18:30 in cadrul Seri de Opera Online se va difuza spectacolul de balet "Peer Gynt & Carmina Burana" de Edvard Grieg si Carl Orff, in coregrafia lui Davide Bombana, eveniment din 18.05.2019.In Joia Mare a Sarbatorilor Pascale, pe 16 aprilie, ora 18:30 vom difuza spectacolul "Faust" de Charles Gounod, in regia lui Alexandru Tocilescu, eveniment din 17.01.2019.Prima scena lirica a tarii vine in intampinarea iubitorilor de opera cu spectacole difuzate online, in fiecare zi de luni si joi a saptamanii. Ne dorim pe aceasta cale, ca in aceasta perioada de grea incercare pentru toata lumea, sa fim mai aprope unii de ceilalti prin muzica si cultura, pe care le sustinem neconditionat.Inregistrarile vor fi disponibile pe pagina oficiala de Facebook a institutiei, cat si in link-ul www.operanb.ro/operaonline, fiind accesibile publicului pe durata difuzarii spectacolului.Creatia verdiana a reprezentat prin excelenta o impletire perfecta a artei dramatice cu muzica. De-a lungul secolelor, "Otello" s-a dovedit a fi o capodopera care s-a evidentiat nu doar prin simbolurile filosofice, ci si prin trairile tulburatoare si puternice ale personajelor, din punct de vedere teatral.Verdi demonstreaza cu "Otello" ca numai pe un libret bun se poate realiza o muzica buna, ajungand sa declare caConcluzia unanima era ca niciodata Shakespeare nu a avut vreun comentator mai demn decat Verdi.Ca structura, poemul dramatic Peer Gynt este un amestec de comedie cu momente de drama, de fantezie si realism, de poezie intima si grotesc buf, de feerie de esenta folclorica si viziune satiric caricaturala a viciilor compatriotilor sai, de calda evocare a lumii rurale, dar si de demitizare a taranului norvegian.Piesa este plina de evocari din lumea folclorului si vietii scandinave, evocari dificil de sesizat si de apreciat pentru un strain. Dintre toate operele mele, Peer Gynt e cea care mi se pare mai putin facuta a fi inteleasa in alte parti decat in tarile scandinave, recunostea autorul intr-o scrisoare din 1880.Coregraful spectacolului vine cu o propunere inovatoare si indrazneata pentru montarea de pe scena Operei Nationale Bucuresti, dupa cum insusi declara:Legenda lui Faust, aparuta in Evul Mediu, este germana prin atmosfera si spirit. Ea trateaza tema pacatosului care, pentru un scop pamantean, face un pact cu diavolul.De la prima scriere devenita celebra pe acest subiect, eroul este un incurca-lume vulgar. Personajele compozitorului reprezinta caracterizari ale sentimentelor, nu ale ideilor sau aspiratiilor. Faust este un sarman batran, chinuit de dorinta de a obtine dragostea.Prin aceasta opera, Charles Gounod reuseste sa impuna si un nou gen de opera, practicat mai ales in Franta, numit grand opera. El introduce in lucrare si un divertisment, fragment de balet introdus in opera, Noaptea Valpurgiei, devenit un pretext pentru sinteza tematica a unei fantastice calatorii in lumea tenebrelor, a iluziilor si simbolurilor. Includerea tabloului coregrafic nu a facut decat sa sporeasca faima acestei opere, adaugand un plus de spectaculozitate acesteia.Opera Nationala Bucuresti va transmite saptamanal online cele mai indragite spectacole din repertoriul institutiei. Inregistrarile vor fi redate incepand cu ora 18:30 pe pagina oficiala de Facebook a institutiei, cat si in link-ul www.operanb.ro/operaonline , accesibile publicului pe durata difuzarii spectacolului.: Enel Romania: Kiai: Banca Comerciala Romana, Aqua Carpatica, Zarea: Artmark, SanshaTVR, Europa FM, Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, RFI Romania, Romantic FM, Radio Seven, Romania TV, Zile si Nopti, Agerpres, Ziare.com, Business24, Ziarul Metropolis, Marea Dragoste, Leviathan, Ordinea Zilei