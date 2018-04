Spectacolul de balet pentru copii "Alba ca zapada si cei sapte pitici", pe scena Operei Nationale Bucuresti

Ziare.

Coregrafia poarta semnatura lui, iar scenografia a fost realizata de catre. La pupitrul dirijoral se va afla maestrulCompozitoruldespre spectacolul de pe scena Operei Nationale Bucuresti: "Una dintre cele mai cunoscute povesti pentru copii, "Alba ca Zapada si cei sapte pitici" a fratilor Grimm a fost publicata, intr-o prima versiune, in 1812, iar apoi in 1854, in varianta finala.Oglinda fermecata, marul otravit, sicriul din sticla, personaje precum regina cea rea sau cei sapte pitici sunt detalii din poveste care au patruns, de-a lungul timpului, in imaginarul colectiv, inspirand nenumarate productii artistice asa cum sunt, spre exemplu, spectacolul din 1912, de pe Broadway (unde piticii primesc, pentru prima data, nume) si filmul "Alba ca Zapada si cei sapte pitici", din 1937, al lui Walt Disney, care, ca si povestea originala, a stat la baza unui numar impresionant de creatii artistice, printre care si productiile de balet.Biletele se pot achizitiona de la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti sau online - AICI Programul casei de bilete: luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00.