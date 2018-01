Accesul turistilor la Cetatea Sarmizegetusa Regia va fi interzis pana pe 19 februarie

Ziare.

com

Un grup de lucru format din specialisti in istorie si arhitectura a stabilit conditiile in care se va interveni in zona sitului. Copacii vor fi taiati pe data de 25 ianuarie, dupa ce firma care se ocupa de aceasta operatiune va incheia toate pregatirile necesare."Activitatea va fi efectuata sub supraveghere arheologica", a declarat vicepresedintele Consiliului Judetean Hunedoara, Sorin Vasilescu.Cetatea dacica Sarmizegetusa Regia se afla in administrarea CJ Hunedoara din anul 2013. Inca de atunci, autoritatile au monitorizat si starea in care se afla arborii din perimetrul sitului UNESCO.Potrivit autoritatilor judetene, de-a lungul anilor, la fiecare furtuna mai puternica s-au inregistrat caderi de arbori, lucru care a pus in pericol integritatea monumentului, dar si viata oamenilor."Doar in cursul anului trecut au cazut peste 25 de arbori in interiorul zonei administrate, arbori care au pus in pericol viata personalului care deserveste zona, dar si pe cea a turistilor, al caror numar este in continua crestere", sustin autoritatile judetene.In plus, anul trecut, in urma ruperii unei crengi grele de la un fag secular, au fost distrusi ireversibil 10 metri din zidul incintei militare.Per ansamblu, in urma monitorizarii efectuate la fata locului au fost identificati 103 arbori bolnavi, care au fost marcati si propusi pentru taiere.Situl va ramane inchis pana pe 19 februarie.Citeste si: