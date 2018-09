Apel pentru salvarea unei biserici de lemn din Salaj. Printul Charles sprijina financiar demersul

Ziare.

"Biserica de lemn din Brusturi, comuna Creaca, judetul Salaj, este unul dintre acele monumente din Romania care nu vor mai supravietui iernii 2018-2019 daca nu se intervine de urgenta! Si pentru ca avem alaturi de noi cativa oameni inimosi din nord-vestul tarii, intre care se afla doctorul Bogdan C. Pintea si preotul Cristian Popa, care ne-au solicitat ajutorul, am decis sa ne implicam in salvarea ei", se arata pe pagina de Facebook a Proiectului "Ambulanta pentru Monumente" initiat de catre un grup de iubitori ai patrimoniului si derulat de catre Asociatia Monumentum.Potrivit sursei citate, pentru refacerea acoperisului bisericii si punerea in siguranta a monumentului, este nevoie de circa 13.500 de euro, pentru studii si expertize, analize si materiale de constructii."Deja beneficiem de o echipa consolidata de specialisti, intre care Ileana Burnichioiu si Bogdan Ilies, care ne vor ajuta pro bono cu realizarea unei parti a documentatiei.. Dar, pentru a ajunge la suma necesara, ne bazam din nou si pe ajutorul vostru. Orice fel de suma conteaza!", precizeaza initiatorii demersului.Donatiile pot fi facute in cont bancar IBAN: RO46RNCB0227141236620001 SWIFT Code: RNCBROBU Bank Name: BCR SUCURSALA JUDETEANA SIBIU Bank Address: STR EMIL CIORAN NR 1, SIBIU Recipient Name: ASOCIATIA MONUMENTUM Recipient Address: com Altana, No 557, Sibiu, Romania Cu mentiunea "Pentru BRUSTURI". Pentru Paypal: http://ambulanta-pentru-monumente.ro/doneaza/ "Monumentul provine cel mai probabil din jurul anului 1701 si este inscris in Lista Monumentelor Istorice. Biserica a fost ridicata din barne de stejar, la dimensiuni reduse, pe un plan dreptunghiular. La rasarit, absida se inchide in cinci laturi, iar pe sud se remarca un pridvor si imbinari in console masive.Vechimea, tehnica arhaica de constructie, silueta, detaliile sculptate, alaturi de pictura din interior constituie argumente puternice pentru ca acest reprezentant deosebit al arhitecturii noastre din lemn sa fie cat mai repede salvat. Interventia pentru refacerea invelitorii si consolidarea acoperisului este programata pentru luna octombrie 2018", se precizeaza in postarea mentionata.Proiectul Ambulanta pentru Monumente, initiat de catre un grup de iubitori ai patrimoniului si derulat de catre Asociatia Monumentum (https://www.facebook.com/asociatiamonumentum/) isi propune sa actioneze eficient in domeniul salvgardarii patrimoniului imobil prin punerea in siguranta a unor obiective de patrimoniu importante aflate in stare avansata de degradare din sudul Transilvaniei, pana cand acestea vor putea fi restaurate.Pentru obtinerea unor efecte pe termen mediu si lung, proiectul isi doreste o mai buna implicare a societatii civile si cresterea societatii filantropice din Romania pentru prezervarea patrimoniului imobil. Astfel, regula dupa care functioneaza proiectul este simpla: acolo unde exista cel putin un sprijin pentru achizitionarea materialelor necesare punerii in siguranta, "ambulanta" si voluntarii se vor ocupa de punerea in siguranta a acelui obiectiv.Proiectul pilot a fost co-finantat prin Administratia Fondului Cultural National si este sprijinit de catre Alteta Sa Regala Printul de Wales si Anglo Romanian Trust for Traditional Architecture. Echipa operativa a "ambulantei" este formata din istoricul Ileana Burnichioiu si arhitectii Veronica Vaida, Stefana Paul si Eugen Vaida.