Cazinoul Constanta, intre cele mai periclitate 7 monumente de patrimoniu din Europa

Pe lista se mai afla Bisericile post-bizantine din Moscopole si Vithkuq, Albania; Centrul istoric din Viena, Austria; Monumentul Buzludja, Bulgaria; Manastirile si schitul David Gareji, Georgia; Orfelinatul grec Prinkipo, Insula Printilor, Turcia, si Fabrica de gheata Grimsby, Marea Britanie.Potrivit unui comunicat al asociatiei Arche, aceste situri din patrimoniul cultural european sunt in mare pericol, unele din cauza neglijentei sau dezvoltarii inadecvate, altele din cauza lipsei de expertize sau resurse.Experti din partea Europa Nostra si Institutului Bancii Europene de Investitii, alaturi de alti parteneri si de nominalizatori, vor vizita cele 7 situri selectate si se vor intalni cu decidentii-cheie in urmatoarele luni.Echipele pluridisciplinare vor oferi recomandari tehnice, vor identifica posibile surse de finantare si vor mobiliza sprijin pentru salvarea acestor repere culturale. Pana la finalul anului, specialistii vor formula planuri fezabile de actiuni pentru siturile listate.Aceasta noua lista a Celor mai periclitate 7 situri este anuntata in timpul Anului European al Patrimoniului Cultural, care sarbatoreste patrimoniul cultural comun al Europei - la nivel european, national, regional si local - si doreste sa incurajeze cetatenii Europei sa descopere si sa interactioneze cu patrimoniul cultural. Au fost publicate liste anterioare in 2013, 2014 si 2016."Aceasta noua lista a celor mai periclitate 7 cuprinde comori rare ale patrimoniului cultural european, in pericol de a fi pierdute. Comunitatile locale sunt profund angajate in pastrarea acestor importante exemple ale patrimoniului nostru comun, dar au nevoie de un sprijin european mai cuprinzator.Fac, asadar, apel catre partile interesate, atat publice, cat si private, de la nivel local, regional, national si european, sa isi uneasca fortele pentru a asigura un viitor viabil pentru aceste situri", a afirmat Placido Domingo, presedintele Europa Nostra.Cele mai periclitate 7 situri in 2018 au fost selectate de conducerea Europa Nostra dintre cele 12 situri alese de o comisie de specialisti in istorie, arheologie, arhitectura, conservare, analiza de proiect si finante.Nominalizarile au fost propuse de organizatii ale societatii civile sau de catre institutii publice care fac parte din reteaua Europa Nostra, ce include membrii si organizatii asociate de pretudindeni din Europa.Programul "Cele mai periclitate 7 situri" a fost lansat in ianuarie 2013 de catre Europa Nostra, cu sprijinul Institutul Bancii Europene de Investitii, in calitate de partener fondator.Acest program a fost inspirat de succesul unui proiect asemanator desfasurat de Fondul National pentru Conservare Istorica din SUA (US National Trust for Historical Preservation)."Cele mai periclitate 7 situri" nu este un program de finantare. Scopul sau este de a servi drept catalizator pentru actiune si pentru a promova puterea exemplului. Acesta beneficiaza de sprijinul programului Uniunii Europene "Europa Creativa", ca parte a programului Europa Nostra "Patrimoniul nostru - valorile noastre".Cazinoul, monument istoric emblematic pentru orasul Constanta si pentru Romania, a fost ridicat in timpul "febrei cazinourilor" care a cuprins Europa la inceputul secolului al XX-lea. Si-a deschis portile in 1910.Daniel Renard, arhitectul romano-elvetian care a proiectat cladirea, a optat pentru un art nouveau opulent cu scopul de a ilustra modernizarea Romaniei sub domnia regelui Carol I.Ansamblul este alcatuit din trei elemente construite: fundatiile cu platoul pe care se afla Cazinoul, cladirea Cazinoului in sine si cladirea Acvariului, proiectata tot de Daniel Renard, dar la o data ulterioara. Al patrulea element este promenada care separa Cazinoul de Acvariu si leaga portul comercial de cel turistic, promenada insotita pe tot parcursul de o centura verde.Cladirea Cazinoului are trei niveluri. Interiorul spatios si bogat decorat face trimitere la o epoca plina de farmec. Acesta se compune dintr-un salon de intrare, sali destinate evenimentelor, spatii tehnice si este completat de terase deschise.Principala amenintare pentru Cazinou o reprezinta coroziunea si ruginirea elementelor metalice structurale, in special cele descoperite, expuse intemperiilor. Elementele de lemn sunt, de asemenea, puternic afectate de umiditatea salina.In plus, mucegaiul, umezeala si procesul de inghet-dezghet accelereaza degradarea tuturor elementelor, de la tencuiala la valoroase elemente decorative. Vanturile si furtunile au distrus majoritatea ferestrelor fatadei dinspre mare, permitand ploii, zapezii, pasarilor si animalelor sa patrunda inauntru. Tot acest proces de degradare duce spre prabusirea acoperisului.De-a lungul timpului, cladirea a adapostit, alternativ, functiuni comerciale si functiuni publice (cand edificiul s-a aflat in grija statului). In anii 2000 cladirea a fost abandonata, stare in care se gaseste si astazi ca urmare a incapacitatii administrative de a se gasi finantare pentru a demara o operatiune de salvare, restaurare si revitalizare. Situatia a fost prelungita de esuarea incercarilor repetate de finalizare a procesului de licitatie publica.Cladirea a trecut de mai multe ori din administratia municipiului Constanta in administratia altor institutii, ultima dintre acestea fiind Compania Nationala de Investitii din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene. Aceasta stare de incertitudine adminstrativa a intarziat si mai mult demararea unui proces adecvat de restaurare.De-a lungul timpului, cladirea a trecut prin trei procese de restaurare, de o calitate discutabila, care pun probleme suplimentare unei viitoare campanii de reactivare. Includerea Cazinoului pe lista preliminara de 12 a programului "Cele mai periclitate 7 situri" in ianuarie , a starnit un raspuns puternic in randul comunitatii locale. De asemenea, a generat actiunea Primariei Constanta, care a lansat un sondaj online privind restaurarea monumentului, prin care doreste sa afle opinia cetatenilor cu privire la cum ar trebui sa se desfasoare procesul si ce functiuni isi imagineaza pentru cladirea istorica.Acesta este un punct important in campania initiata de Asociatia ARCHE si partenerii sai, prin care decidentii locali si nationali fac primii pasi in stoparea degradarii Cazinoului. In urmatoarea perioada, un consortiu alcatuit din Primaria Constanta si Asociatia ARCHE va pune in miscare procedurile necesare pentru lucrarile de prima urgenta.