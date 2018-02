Cetatea dacica Sarmizegetusa Regia s-a redeschis pentru turisti

Ziare.

"Operatiunile s-au finalizat cu o saptamana mai devreme. In ultima saptamana s-au desfasurat mai multe lucrari de igienizare posibile pe timp de iarna. Ele vor continua si in primavara, cand vremea se va incalzi", a declarat vicepresedintele Consiliului Judetean (CJ) Hunedoara, Sorin Vasilescu.Cetatea Sarmizegetusa Regia a fost inchisa pentru turisti pe 22 ianuarie , dupa ce administratia sitului a primit aprobarile necesare in vederea taierii si extragerii din zona a unui numar de 103 copaci bolnavi.Din motive care tin de siguranta monumentului, din cetate au fost extrasi 80 de arbori, un sfert dintre acestia fiind deja cazuti la pamant din cauza furtunilor din anii trecuti.Specialistii in istorie si administratia cetatii dacice Sarmizegetusa Regia sustin ca taierile de arbori efectuate in perimetrul sitului istoric nu au afectat integritatea monumentului UNESCO, acestea desfasurandu-se sub o stricta supraveghere arheologica.Cetatea dacica Sarmizegetusa Regia se afla in administrarea CJ Hunedoara din anul 2013. De atunci, autoritatile au monitorizat si starea in care se afla arborii din perimetrul sitului UNESCO.Potrivit autoritatilor judetene, de-a lungul anilor, la fiecare furtuna mai puternica s-au inregistrat caderi de arbori, lucru care a pus in pericol integritatea monumentului, dar si viata oamenilor.Peste 70.000 de turisti au vizitat anul trecut cetatea dacica Sarmizegetusa Regia, numarul celor care au ajuns in fosta capitala a Daciei fiind mai mare cu 16% comparativ cu anul 2016.