Dezastru la cetatea dacica Sarmizegetusa Regia. Natura si istoria antica, daramate cu drujbe si buldozere (Video)

Pe 22 ianuarie, situl a fost inchis publicului, pentru a se putea defrisa in voie in zona , imagini surprinse cu drone aratand ca arborii taiati - de dimensiuni uriase - s-au prabusit direct peste zidurile cetatii.Taierile s-au realizat cu pretextul protejarii sitului arheologic, insa acestea s-au facut in mare parte in afara traseului turistic, potrivit unui comunicat de presa remis joi"Taierile s-au facut sub pretextul protejarii sitului, dar s-au soldat cu distrugeri ale acestuia. Au urcat cu utilajele mari pana pe acropola cetatii si in zona sacra. Au ravasit adanc solul, desi stiau ca stratul arheologic se afla la doar cativa centimetri adancime. Arborii doborati peste fortificatia cetatii au afectat portiuni din zidul antic. Au trecut cu TAF-ul peste plintele unui templu.E vorba de distrugeri care se sanctioneaza conform legii. Mai mult, administratia sitului nu are un plan de gestiune si protectie a sitului, desi legea nu permite nici un fel de interventii in sit decat in baza unui asemenea plan. Este vorba de un monument UNESCO, de importanta mondiala, care se spune unor legi speciale, de care vad ca nu se tine seama. Este halucinant ce se intampla acolo", a spus Aurora Petan, istoric si presedinte al Fundatiei Dacica.Si presedintele Agent Green este contrariat de ce se intampla in situl arheologic. El spune ca a ramas socat cand a vazut dezastrul."Nu era nevoie sa alegem intre istorie si natura. Solutia este de fapt istorie si natura. De aceea situl este dublu protejat, fiind atat in zona de protectie integrala a parcului natural Gradistea Muncelului - Cioclovina, cat si sit arheologic si monument UNESCO. (...) Au doborat arborii fix pe zidurile cetatii si i-au tras prin sit cu utilaje mari de tip TAF in conditii de sol imbibat cu apa, lasand rani ireversibile in sit. Asa ceva nu trebuia sa se intample niciodata", a spus Gabriel Paun, biolog si presedintele Agent Green.Potrivit comunicatului, administratia sitului vrea sa defriseze definitiv 17 din cele 18 hectare pe care se intinde cetatea. Ea sustine ca primii arbori doborati erau uscati, insa reprezentantii Agent Green au constatat ca marea majoritate a lemnului extras are, de fapt, o mare valoare economica.Vladimir Brylynskei, administratorul sitului, vrea sa obtina finantari pentru proiecte care sa conduca la stabilizarea teraselor cetatii, in conditiile in care radacinile arborilor nu vor mai asigura aceasta functie peste cativa ani.

"Imaginile din drona vorbesc de la sine, iar situatia impune o ancheta ampla a Parchetului si o interventie rapida a autoritatilor care mai pot inca lua masuri sa salveze ce se mai poate si sa pedepseasca faptasii. (...) Intelegem si sustinem protectia sitului si a vizitatorilor, insa superficialitatea cu care s-au aprobat taierile si modul in care se realizeaza lucrarile lasa mult de dorit", a adaugat Paun.Cele doua organizatii fac apel la Ministerul Culturii, Garda Forestiera si Garda de Mediu sa suspende orice lucrari in sit si sa demareze un control amplu."Planurile de defrisare pentru 17 hectare trebuie anulate definitiv si un plan de actiune pe termen lung pentru protejarea sitului trebuie realizat de o echipa de experti relevanti", se mai arata in comunicat.A.D.