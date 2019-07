Egiptul e furios: O statuie a faraonului Tutankhamon, vanduta cu 5,3 milioane de euro

Ziare.

Acest cap sculptat in cuartit brun, cu o vechime de peste 3.000 de ani si o inaltime de 28,5 centimetri, a fost vandut cu peste 4,7 milioane de lire sterline (5,3 milioane de euro) de casa de licitatii Christie's, relateaza AFP.Numele cumparatorului nu a fost dezvaluit.Lucrarea il infatiseaza pe zeul Amon sub trasaturile faraonului Tutankhamon si reprezinta "o modalitate de a-l pune pe suveran la acelasi nivel cu zeii", potrivit reprezentantilor casei de licitatii Christie's Pot fi recunoscute trasaturile lui Tutankhamon: o gura bine conturata, cu buza inferioara usor coborata, ochi migdalati, un spatiu profund intre ochi si sprancene. Aceasta opera "respira forta si serenitate si sta marturie pentru cunostintele sculptorilor din epoca", autorii unei arte ce se caracterizeaza prin realism.Licitatia a declansat nemultumirea profunda a autoritatilor de la Cairo, care au cerut in iunie reprezentantilor casei Christie's sa renunte la aceasta licitatie.Guvernul egiptean a cerut "stoparea vanzarii tuturor celorlalte piese egiptene" in cadrul licitatiei organizate de Christie's, subliniind "importanta pe care o are obtinerea tuturor certificatelor de achizitie" aferente acestor obiecte.Joi seara, aproximativ zece persoane, fluturand steaguri egiptene, au participat la un protest organizat in apropiere de sediul casei de licitatii, purtand pancarte pe care erau scrise mesaje precum "Istoria Egiptului nu este de vanzare" si "Opriti traficul de antichitati!".