Operatiunea "Cazinoul Constanta": specialisti straini si romani incearca sa salveze monumentul de la ruina

Sambata, expertii vor participa la conferinta "Conservarea si reactivarea patrimoniului construit", organizata de Institutul National al Patrimoniului in parteneriat cu Primaria Constanta si Asociatia ARCHE, iar duminica expertii, condusi de un arhitect local, vor efectua o vizita tehnica la cazino.Ultima zi a misiunii, cea de luni, este dedicata intalnirilor din Bucuresti cu autoritatile nationale, precum Compania Nationala de Investitii si Agentia Nationala pentru Achizitii Publice.Principala amenintare pentru Cazinou o reprezinta coroziunea si ruginirea elementelor metalice structurale, in special cele descoperite, expuse intemperiilor. Elementele de lemn sunt, de asemenea, puternic afectate de umiditatea salina. In plus, mucegaiul, umezeala si procesul de inghet-dezghet accelereaza degradarea tuturor elementelor, de la tencuiala la valoroase elemente decorative. Vanturile si furtunile au distrus majoritatea ferestrelor fatadei dinspre mare, permitand ploii, zapezii, pasarilor si animalelor sa patrunda inauntru. Tot acest proces de degradare duce la prabusirea acoperisului.Dupa misiunea la fata locului, echipa multidisciplinara va oferi consultanta tehnica, va identifica posibile surse de finantare si va mobiliza un sprijin larg pentru a salva acest punct de reper al patrimoniului. Specialistii vor formula planuri de actiune fezabile pentru sit-urile listate in programul Europa Nostra pana la sfarsitul anului.Reprezentantii Europa Nostra si ai Institutului Bancii Europene de Investitii, cu expertiza in domeniul financiar si in protejarea patrimoniului cultural construit sunt: Barbara Van der Wee (arhitect specializat in conservarea, restaurarea si revitalizarea patrimoniului, profesor si director de programe al Centrului international pentru conservarea cladirilor si oraselor istorice "Raymond Lemaire", Belgia), Peter Bond (inginer britanic care a lucrat cu Consulting Engineers timp de mai multi ani inainte de a se alatura Bancii Europene de Investitii in calitate de Consilier Tehnic) si Stefan Balici (arhitect, conferentiar la Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu", Bucuresti).Misiunea are loc in cadrul Anului European al Patrimoniului Cultural 2018, care sarbatoreste patrimoniul cultural comun al Europei - la nivel european, national, regional si local - si urmareste incurajarea cetatenilor europenisa descopere si sa se angreneze in patrimoniul cultural.Programul "Cele mai periclitate 7 situri" a fost lansat in ianuarie 2013 de catre Europa Nostra impreuna cu Institutul Bancii Europene de Investitii, ca partener fondator.Cazinoul Constanta este un monument istoric emblematic pentru orasul Constanta si pentru Romania. Edificiul a fost ridicat in timpul "febrei cazinourilor" ce a cuprins Europa la inceputul secolului al XX-lea, si si-a deschis portile in 1910. Daniel Renard, arhitectul romano-elvetian care a proiectat cladirea, a optat pentru un Art Nouveau opulent cu scopul de a ilustra modernizarea Romaniei sub domnia regelui Carol I.Cladirea a devenit, in timp, un reper al tarmului Marii Negre. Vazut de pe mare, Cazinoul se inalta pe un promontoriu stancos, parand a apartine marii mai degraba decat orasului, impresie intarita si de decoratia de inspiratie marina a cladirii.Ansamblul este alcatuit din trei elemente construite: fundatiile cu platoul pe care se afla Cazinoul, cladirea Cazinoului in sine si cladirea Acvariului, proiectata tot de Daniel Renard, dar la o data ulterioara. Al patrulea element este promenada ce separa Cazinoul de Acvariu si leaga portul comercial de cel turistic, promenada insotita pe tot parcursul de o centura verde. Cladirea Cazinoului are trei niveluri. Interiorul spatios si bogat decorat face trimitere la o epoca plina de farmec. Acesta se compune dintr-un salon de intrare, sali destinate evenimentelor, spatii tehnice si este completat de terase deschise.De-a lungul timpului cladirea a adapostit, alternativ, functiuni comerciale si functiuni publice (cand edificiul s-a aflat in grija statului) . In anii 2000 cladirea a fost abandonata, stare in care se gaseste si astazi ca urmare a incapacitatii administrative de a se gasi finantare pentru a demara o operatiune de salvare, restaurare si revitalizare. Situatia a fost prelungita de esuarea incercarilor repetate de finalizare a procesului de licitatie publica.Cladirea a trecut de mai multe ori din administratia municipiului Constanta in administratia altor institutii, ultima dintre acestea fiind Compania Nationala de Investitii din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene. Aceasta stare de incertitudine adminstrativa a intarziat si mai mult demararea unui proces adecvat de restaurare. De-a lungul timpului, cladirea a trecut prin trei procese de restaurare, de o calitate discutabila, care pun probleme suplimentare unei viitoare campanii de reactivare.