Peste 500 de monede si 18 podoabe dacice ce apartin Romaniei au fost recuperate din Austria

Acestea vor fi prezentate in cadrul unei conferinte de presa care va avea loc joi, incepand cu ora 14:00, la sediul MNIR, Sala Lapidarium, Calea Victoriei nr. 12, in prezenta unor inalti reprezentanti ai institutiilor care au colaborat la succesul acestei ample actiuni de repatriere.Printre cei care vor lua cuvantul se numara: dr. Augustin Lazar, Procuror General al Romaniei, Ministerul Public - Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Chestor principal de politie Alexandru Catalin Ionita, Inspector General al Politiei Romane, Benedikt Saupe, consilier in cadrul Ambasadei Republicii Austria in Romania, dr. Ernest Oberlander - Tarnoveanu, manager al Muzeului National de Istorie a Romaniei.Piesele, de o valoare exceptionala, au fost recuperate cu sprijinul politiei din orasul austriac Salzburg, acestea facand obiectul unor cercetari ample care au in centrul lor traficul ilicit de bunuri culturale mobile.Lotul de monede cuprinde atat piese numismatice dacice din argint emise in secolele III-II a.Chr., cat si emisiuni romane republicane si imperiale emise intre secolele II a.Chr si I p.Chr., acestea fiind monede care au circulat in spatiul intra-carpartic si la nord de Dunare in perioada cuprinsa intre secolele III a.Chr-I p.Chr.In ceea ce priveste lotul de 18 podoabe de origine dacica acesta cuprinde: bratari, fibule, un colier cu pandantive, un lant si un pinten. Acestea sunt databile intre secolele I a.Chr. si I p.Chr., fiind realizate in ateliere din spatiul locuit de catre geto-daci, cu predilectie Transilvania (spatiul intracarpatic), Salaj-Crisana (spatiul de la vest de Carpatii Apuseni), Banat si Oltenia. Se remarca doua tipuri de bratari unicat, realizate din bare de argint, una dintre bratari avand terminatiile in forma de cap de lup, in timp ce o serie de bratari se individualizeaza prin prezenta unor inele de care sunt prinse pandantive mici in forma de secure.Pana in prezent s-au desfasurat numeroase operatiuni de recuperare si repatriere a unor bunuri de patrimoniu prin aplicarea conventiei UNIDROIT.Ca urmare a acestor actiuni, patrimoniul cultural national a fost reintregit cu urmatoarele bunuri precum: bratari dacice regale din aur, monede din aur si argint de tip Koson, doua umbo de scuturi de parada regale dacice din fier, monede grecesti din aur de tip Lysimachos, unelte si arme din fier.