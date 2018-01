Rusine! Cladirea unde s-a hotarat Unirea, frecventata candva de Tolstoi, e lasata in paragina de autoritati

Istoria unui hotel

Inca din "epoca" Oprescu se promitea "salvarea" ei. Din 2013, o petitie, semnata de istorici, profesori universitari si academicieni, a fost lansata intru resuscitarea imobilului istoric, acolo unde, asa cum scriu toti cronicarii vremurilor apuse, dar si mai noi, s-a "hotarat dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, de catre fruntasii partidei nationale, ca domn al Tarii Romanesti".S-a intamplat in apartamentul 5 al cladirii, in noaptea de 23 spre 24 ianuarie 1859."Rusine!" s-a intitulat manifestul arhitectului Serban Sturdza, presedintele filialei Bucuresti a OAR, care a protestat, marti, in fata cladirii de la numarul 39, fata de nepasarea autoritatilor pentru ceea ce ne reprezinta.Ar insemna ceva - sa fie reabilitata - pentru romani, si pentru Ministerul Culturii si Identitatii Nationale. Pentru ca in Anul Centenarului i s-a pus un titlu pe masura, ministerul nu a anuntat nimic in aceasta privinta. "Identitatea nationala", care mai mult ca oriunde este la Hotel Concordia, mai poate astepta in 2018.In fiecare inceput de an, jurnalistii amintesc de decaderea hotelului. "Ce alta treaba au?", ar spune nenea Iancu. In van. Si anul acesta plangem la poarta decazuta a "Concordiei".Si pentru ca povestea strazii si a edificiului in care s-a infaptuit un act de importanta nationala este mai frumoasa decat privelistea care ni se infatiseaza azi, vom spune ca tot ce mai aminteste de istorie si de insemnatate nationala este placa de marmura de la intrarea in gang: "In aceasta cladire se afla in anii Unirii Tarilor Romane Hotelul Concordia...".Pe atunci, cladirea se afla in centrul vechi al orasului (asa a ramas si astazi), pe Ulita Nemteasca, mai apoi strada Germana, datorita prezentei negustorilor nemti si austrieci care-si vindeau marfurile aduse din Germania si Austria.Astazi, se afla pe strada Smardan. La inceputul secolului al XIX-lea, a fost deschis aici primul hotel din Bucuresti: Hotel d'Europe. Proprietar era Brenner, originar din Viena.Hotelul, construit la 1852, avea 90 de camere. "Pretul unei camere era de 3-8 franci pe zi. In interior se afla un restaurant cu bucatarie germana, o cafenea si o sala de biliard", asa cum nota Constantin Bacalbasa in "Bucurestii de altadata".Scriitorul povesteste cand a ajuns prima data in Bucuresti: "Am tras la Hotelul Concordia-veche, de pe strada Germana, astazi strada Smardan. Era pe seara. Am pranzit la restaurantul hotelului, iar a doua zi dimineata am dejunat la birtul lui Hristodor, cel dintai birt din Bucuresti pentru bucataria zisa orientala".Clientii obisnuiti erau strainii care doreau conditii diferite de cele oferite de hanurile bucurestene din zona.Cladirea din strada Smardan 39 a fost cuprinsa de flacari in 1884, pe atunci proprietatea maiorului Fanuta, si a ars in mare parte. A fost refacuta si a ars din nou prin 1901-1902."La cafeneaua Brenner, la 1854,. La vremea aceea, Hotel Concordia era cel mai european hotel din Bucuresti, inainte de Hotel de Bulevard. Veneau aici cei occidentalizati, pasoptistii, cei care regaseau aici serviciile de lux de la Viena.In curtea interioara erau mese, un restaurant. Constantin Dobrogeanu Gherea s-a ascuns aici de rusi si a vrut sa faca o spalatorie", spunea, intr-o discutie publica din 2013, scriitorul Stelian Tanase.Potrivit Ordinului Arhitectilor din Romania (OAR), "cel mai european hotel din Bucuresti" era frecventat de elita politica a vremii, fiind considerat unul dintre cele mai selecte localuri din Capitala, datorita restaurantului cu specialitati frantuzesti, italiene sau germane si cafenelei Brenner de la parter. Hotelul a functionat pana in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial.In timpul comunismului, imobilul a fost administrat de ICRAL si repartizat oamenilor muncii.Cladirea, incadrata pe lista monumentelor istorice a municipiului Bucuresti 2010 cu nr. crt. 2025, cod LMI B-II-m-B-19708, astazi proprietate privata, se afla intr-o stare avansata de ruina, in ciuda numeroaselor demersuri din ultimii ani ale societatii civile, intelectualilor, artistilor, gazetarilor si arhitectilor."Suntem in cazul tipic al unei cladiri din zona protejata istoric, dar care nu este protejata", declara public inca de acum cinci ani Serban Sturdza."Hotel Concordia este nimic pentru toata lumea si nimic pentru administratie si proprietar. Insa 2.500 de metri patrati sunt o valoare. Avem de-a face cu o administratie de barbari. A ramas acolo doar un perete in dosul caruia se petrece un proiect imobiliar despre care nu stim nimic.Pe strada Smardan cred ca aceasta cladire va disparea si mai sunt inca alte terenuri despre care nu stim nimic si care vor disparea, cu toate ca orasul ne apartine. Centrul vechi e o zona protejata istoric, dar nicio casa nu se protejeaza. Mi se pare absurda situatia".In 2016, Colegiul Director al Filialei Bucuresti a OAR solicita Primariei Generale a Capitalei punerea corecta in valoare a cladirii de patrimoniu din str. Smardan nr. 39 ca loc cu caracter public, pastrator al memoriei unui moment de istorie nationala.Arhitectul Serban Sturdza a publicat, marti, pe pagina de Facebook, un manifest cu titlul "Rusine!", adaugand fotografii cu ruina din centrul Bucurestilor.