S-a prabusit o portiune din zidul cetatii din Sighisoara

Primaria Sighisoara a transmis, marti, intr-un comunicat de presa, ca in noaptea de duminica spre luni, camerele de supraveghere au surprins prabusirea a 4,6 metri din zidul de incinta, Tronsonul 11 din Zidul Cetatii, iar primarul Ovidiu-Dumitru Malancravean a dispus ca masura de urgenta izolarea zonei si a convocat Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta."Au fost luate masuri pentru restrictionarea traficului auto pe str. Zidul Cetatii, pe un sens de circulatie, inchiderea accesului pietonal pe Aleea Cetatii (Turnul Cizmarilor - Turnul Croitorilor), executarea unor lucrari de sprijinire a zidului si notificarea Ministerului Culturii, Inspectiei de Stat in Constructii, Directiei Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National Mures si Institutiei Prefectului-Judetul Mures.In cursul zilei de ieri, 5 februarie 2018, ca urmare a solicitarii transmise, doi reprezentanti ai Institutului National al Patrimoniului au fost prezenti la Sighisoara. In urma constatarilor efectuate, reprezentantii I.N.P. vor urgenta procedura de elaborare a temei de proiectare si a procedurii de licitatie in vederea realizarii proiectului tehnic pentru refacerea zidului, urmand sa fie finalizate lucrarile de sprijinire a zidului", se arata in comunicat.Primaria Sighisoara mentioneaza ca, din documentatia istorica existenta - planuri ale cetatii din anul 1750 -, in zona prabusirii zidului de incinta, in vechime, au avut loc alunecari de teren, iar lucrarile edilitare de refacere au fost efectuate in anul 1858.