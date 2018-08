Sarmizegetusa Regia, redeschisa in weekend pentru turistii dispusi sa mearga pe jos peste 5 kilometri

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat de presa, de vineri, al Consiliului Judetean Hunedoara, sambata, situl Sarmizegetusa Regia isi reia programul de vizitare."Drumul Judetean 705A, care face legatura intre Orastie - Costesti - Sarmizegetusa Regia, ramane in continuare inchis traficului auto pe sectorul cuprins intre Remiza Valea Alba (km 33+370) si parcarea de la intrarea pe aleea pietonala. Vizitatorii pot lasa autoturismele sau autocarele la intersectia de unde se intra in zona numita "Valea Alba" si de aici", se arata in comunicat.Soferilor li se recomanda atentie sporita in zonele semnalizate de pe DJ 705A in care exista surpari de maluri. La circa un kilometru in amonte de Costesti, pe o portiune de drum de circa 30 de metri se circula doar pe o singura banda.In cursul saptamanii trecute, in urma fenomenelor meteo extreme produse in zona Muntilor Sureanu, au avut loc alunecari de teren pe versantul Fetele Albe care au blocat complet accesul auto si pietonal pe DJ 705A, in zona Valea Alba. De asemenea, pe zona pietonala instituita pe sectorul din drumul judetean DJ 705A, intre km 36+525 - 37+370, s-au semnalat alte doua alunecari de teren care au ingreunat accesul.In zona se lucreaza in continuare la inlaturarea pamantului, bolovanilor si a resturilor vegetale desprinse de pe versanti. Totodata se lucreaza si la refacerea corpului de drum distrus de ape.DJ 705A Orastie - Costesti - Sarmizegetusa Regia, ramane inchis temporar circulatiei rutiere pana la restabilirea starii de normalitate, de la km 33+370 si pana la 37+370, de la intrarea pe Valea Alba (remiza) pana la intrarea pe drumul pietonal (bariera) .