Ulpia Traiana Sarmizegetusa si Cetatea Deva, reabilitate cu fonduri europene

Proiectul de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa vizeaza conservarea si restaurarea amfiteatrului roman din acest sit arheologic, pe o suprafata de aproape 5.000 de metri patrati.Sunt prevazute lucrari ample, cum ar fi reconstruirea si gazonarea arenei, consolidarea si reamenajarea zidurilor arenei, amenajarea intrarilor, realizarea de scari de acces, pardoseli si tribune.Proiectul cuprinde amenajarea partiala a gradenurilor de pe tronsonul sudic al amfiteatrului, astfel incat acestea sa poata fi folosite pentru diferite evenimente in perioada estivala.Valoarea totala a proiectului se ridica la peste 22 milioane lei, din care 98% reprezinta finantare nerambursabila. Perioada de implementare a proiectului este de 54 de luni, iar beneficiarul acestuia este Consiliul Judetean Hunedoara."E o bucurie pentru colectivul de CJ Hunedoara semnarea oricarui contract pe fonduri europene. In cazul de fata, e ceva deosebit pentru ca am avut multe probleme pana am reusit sa finalizam acest contract, dar satisfactia este cu atat mai mare.Implementarea va fi destul de complicata, dar eu am certitudinea ca vom reusi sa ducem la bun sfarsit si sa dezvoltam zona turistica in mod deosebit. Ulpia Traiana merita aceasta restaurare si conservarea a amfiteatrului", a declarat presedintele CJ Hunedoara, Mircea Bobora.In ceea ce priveste reabilitarea Incintei 1 a Cetatii Deva , singura ramasa nerestaurata din monumentul istoric, contractul de finantare se ridica la aproximativ 23,15 milioane lei. Finantarea nerambursabila acopera 98% din contract, iar durata de implementare a proiectului a fost stabilita la 50 de luni.Se va interveni pe o suprafata de aproximativ 2.060 mp.Investitia cuprinde consolidarea si reabilitarea zidurilor de piatra, reabilitarea turnurilor, refacerea planseelor intermediare si a sarpantei din lemn, inchiderea usilor si ferestrelor cu tamplarie din lemn.Proiectul include realizarea iluminatului arhitectural, de siguranta si festiv, instalarea unui sistem de supraveghere video si racordarea la utilitati. Este prevazuta, de asemenea, digitizarea obiectivului de patrimoniu."Am semnat contractul de finantare, un proiect de 5 milioane de euro. Pot spune ca de astazi suntem in linie dreapta. In maximum patru luni de zile, proiectarea trebuie sa fie finantata si apoi vom scoate lucrarile la licitatie. Eu sper ca, in maximum un an si jumatate, Incinta 1 sa fie reabilitata si sa crestem exponential numarul turistilor care viziteaza municipiul Deva", a spus primarul Devei, Florin Oancea.Incinta 1, apreciata ca fiind cea mai importanta parte a monumentului istoric, este inchisa acum circuitului turistic din cauza riscului pe care il reprezinta starea de degradare a ruinelor cetatii.Incintele 2 si 3 ale cetatii au fost reabilitate tot cu fonduri europene, in baza unui contract in valoare de 38,4 milioane de lei, acestea fiind deschise pentru public in anul 2016.Cetatea Deva este atestata documentar in anul 1269.