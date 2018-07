Viitura a inchis cetatea dacica Sarmizegetusa Regia: Niciodata nu a fost asa grav

Ziare.

Drumul spre Sarmizegetusa Regia a fost afectat de ape in mai multe locuri. Pentru siguranta turistilor, situl istoric a fost inchis temporar, pana la repararea caii de acces."Azi-noapte a cazut si muntele pe drum. Vorbim de copaci, pamant si piatra, la doi kilometri de Sarmizegetusa. Este blocat totul acolo, un colaps total, un dezastru. Turistii se intorc inapoi fara niciun fel de problema, nu au cum sa ajunga. Trebuie sa se reorienteze spre alte cetati dacice care pot fi vizitate.Cateva sute de metri cubi de pamant blocheaza DJ 705 A, in zona Valea Alba. Este singurul drum de acces catre cetate, au plecat utilajele acolo de dimineata. Joi au fost doua ruperi de nori, una dupa alta, in interval de doua ore, una pe un versant, una pe celalalt si au facut prapadul de pe lume", a declarat Vladimir Brilinsky, administratorul sitului.Vizitele programate in weekend la cetatea dacica Sarmizegetusa Regia au fost anulate., o alunecare de teren de pe terasa a zecea, din incinta sacra, a luat-o la vale.. In weekend aveam foarte multe vizite planificate, mai ales ca, de maine, incepe DacFest, cea mai mare sarbatoare de reconstituire istorica de la Simeria si asteptam foarte multe grupuri sa vina in vizita", a declarat Vladimir Brilinsky.