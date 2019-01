Directorul Galeriilor Uffizi cere Germaniei sa-i inapoieze un tablou furat de nazisti in 1944

"La Germania restituisca a #Firenze il dipinto rubato dai #nazisti". Appello del direttore Eike Schmidt. Il quadro "Vaso di fiori" di Jan van Huysum fu sottratto a Palazzo #Pitti da soldati della #Wehrmacht durante la Seconda Guerra Mondiale https://t.co/25YQThFmmk pic.twitter.com/rImfrC918L - Gallerie Uffizi (@UffiziGalleries) 1 ianuarie 2019

Solicitarea a fost anuntata pe site-ul Uffizi si prin intermediul conturilor de pe retelele de socializare ale complexului muzeal.Pe 1 ianuarie, directorul german al Le Gallerie degli Uffizi a transmis formal petitia printr-un mesaj video.El apare amplasand in locul tabloului original o fotografie a acestuia, inconjurata de mesajul "furat", scris in italiana, engleza si germana.Pictura, opera luiJan van Huysum (Amsterdam 1682-1749), este un ulei pe panza, de dimensiuni 47x35 cm, care apartinea colectiei Palazzo Pitti din 1824, cand a fost cumparata de Leopold II pentruGalleria Palatina.Ea a stat mai mult de un secol in sala Putti, alaturi de lucrari create de maestri olandezi din secolele XVII si XVIII, intre careRachel Ruysch si Willem van Aelst.In 1940, cand palatul a fost evacuat la inceputul razboiului, tabloul a fost dus la vila familiei Medici dinPoggio a Caiano. In 1942, a fost mutat la vilaBossi Pucci din Florenta, pana cand soldatii germani, in retragere, l-au luat impreuna cu alte opere, si l-au dus in Castelul Giovio din provinciaBolzano (nordul Italiei).Potrivit directorului Schmidt, in 1944 el a fost furat, a ajuns in Germania, unde apartine acum unei colectii private.A reaparut in 1991, dupa unificarea Germaniei. De atunci, Italia a facut mai multe incercari de recuperare a lui. Procuratura din Florenta a deschis chiar o ancheta. Lucrarea este proprietate a statului italian si nu poate fi vanduta.