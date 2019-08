Schite realizate de Leonardo da Vinci, descoperite cu tehnologia folosita pentru prinderea lui Osama bin Laden

Ziare.

com

Tabloul "Fecioara intre stanci" va fi piesa centrala a unei expozitii gazduite de National Gallery din Londra, arata The Guardian.Specialistii care au investigat lucrarea cu instrumente electronice performante au descoperit o "compozitie abandonata" sub cunoscuta imagine.Cercetatorii au scos la lumina schita initiala a tabloului, figurile ingerului si a pruncului Iisus prezentand diferente semnificative fata de forma finala a lucrarii."Ambele personaje sunt plasate mai sus in schita, iar ingerul priveste in jos spre pruncul Iisus si il tine mult mai strans in brate", se arata in comunicatul National Gallery.Echipa compusa din sase experti a folosit tehnologie de ultima ora in luna ianuarie si a putut sa identifice urmele schitelor pentru ca liniile erau realizate cu o substanta care contine zinc."Este vorba despre o schita rapida facuta de Leonardo.", a aratat Martin Clayton, directorul sectiei de desene si tiparituri de la Fondul Colectiei Regale.Galeria britanica pregateste expozitia "Leonardo: Experience A Masterpiece" care va transforma spatiul de la parterul muzeului intr-o serie de patru camere care sa ofere "experiente multisenzoriale" care vor include recreerea capelei in care a fost expusa initial lucrarea "Fecioara intre stanci".