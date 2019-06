Tabloul "Iudita taind capul lui Holofern", atribuit lui Caravaggio, a fost vandut inainte de a fi scos la licitatie

Ziare.

Expertul Eric Turquin afirma ca estimarea lucrarii, datata 1607, este intre 100 si 150 de milioane de euro.Opera a fost atribuita maestrului italian Caravaggio dupa cesi a fost restaurata."Noi am primit o oferta pe care era imposibil sa nu o transmitem proprietarului tabloului. Faptul ca aceasta oferta provine de la un colectionar apropiat unui mare muzeu a convins vanzatorul sa o accepte", a subliniat comunicatul expertului de tablouri franceze, Eric Turquin, caruia i-a fost incredintata expertizarea la cateva zile dupa descoperirea sa.Dupa doi ani de restaurare, acest tablou renascentist este considerat de unii drept ultima mare opera a pictorului italian. El reprezinta episodul biblic al uciderii generalului asirian Holofern de catre Iudita, pentru a apara orasul Betulia.Tabloul a fost descoperit in 2014 in podul unei case din Toulouse, in sud-vestul Frantei, o descoperire calificata drept "foarte importanta" de catre ministrul francez al Culturii doi ani mai tarziu.Caravaggio a anuntat existenta unei panze asemanatoare intr-o scrisoare catre un prieten. Dar atribuirea panzelor marelui maestru al clarobscurului, mort la varsta de 38 de ani in 1610 dupa o viata agitata, este greu de facut din cauza casi pentru ca adesea au fost copiate.fiind foarte diferita de pictura descoperita in Toulouse, un ulei de 144 pe 173 cm.Dupa ce, impiedicand astfel vanzarea sa in strainatate pana in noiembrie 2018, Statul francez a pierdut ocazia de a achizitiona tabloul in cele 30 de luni cat putea sa isi exercite acest drept.Astfel, proprietarii au solicitat un certificat de export, care a fost automat acordat, a confirmat in ianuarie ministrul Culturii.