Un tablou misterios ar putea fi un portret al lui Machiavelli pictat de Leonardo da Vinci

Ziare.

com

Descoperita in primavara anului 2019 in arhivele castelului Valencay (foto) din centrul Frantei, aceasta pictura pe lemn cu dimensiunile de 55 centimetri x 42 centimetri, nesemnata, prezinta un barbat a carui identitate este necunoscuta, barbos, cu craniul plesuv si de o varsta incerta, imbracat in negru si cu o privire misterioasa, informeaza AFP.Potrivit arhivelor castelului, ar fi vorba despre un portret al lui Niccolo Machiavelli, un celebru ganditor italian din Renastere, realizat de compatriotul sau Leonardo da Vinci."L-am pus pe portar sa ambaleze si sa expedieze cu trenul o cutie ce contine un tablou (Machiavelli, pictat de Leonardo da Vinci)", se afirma intr-o nota redactata de administratorul castelului in anul 1874."Insa, chiar daca arhivele spun acest lucru, nu inseamna neaparat ca este si adevarat", a declarat Anne Gerardot, director al Arhivelor Departamentale din Indre (departament al Frantei - n.r.), care coordoneaza de peste un an lucrari ample de cercetare ce vizeaza acest tablou controversat.Directorul castelului, Sylvie Giroux, a reamintit ca imobilul a apartinut printului de Talleyrand, "care era un colectionar de opere de arta foarte bogat si care detinea colectii magnifice".Atribuirea acestei picturi lui Leonardo da Vinci "nu este imposibila", dupa parerea ei, anuntand o apropiata expertiza a lucrarii.Intr-un articol aparut in Cahiers de Valencay, publicat in mai, Anne Gerardot sublinia ca, daca nota acelui administrator spune adevarul, atunci ea ar reprezenta dovada ca o intalnire intre Niccolo Machiavelli si Leonardo da Vinci a avut intr-adevar loc.Ea precizeaza, totusi, ca atribuirea operei in cauza lui Leonardo da Vinci ar putea fi in acelasi timp "rodul unei transformari progresive a unei supozitii intr-o afirmatie".In plus, personajul reprezentat in pictura evoca, dupa spusele sale, "mai mult reprezentari cunoscute ale lui Montaigne decat pe cele ale lui Machiavelli". O alta problema: "panoul de lemn pe care a fost pictata opera de arta pare sa detina o regularitate prea mare pentru a putea sa dateze din secolul al XVI-lea sau inceputul secolului al XVII-lea".Insa restaurarea acestei picturi la Berlin in anii 1890 ar fi putut la randul ei "sa falsifice perceptia" asupra lucrarii si "sa ii fi alterat aspectul ei original"