Regizorul Alexandru Darie a fost inmormantat cu onoruri militare, la Bellu

Slujba de inmormantare a fost oficiata la capela cimitirului de un sobor de preoti si diaconi condus de preotul Emil Nedelea Caramizaru, parohul Bisericii Sfantul Gheorghe Nou.Un detasament al Regimentului 30 Garda "Mihai Viteazul" a prezentat onorul si a executat trei salve cu cartuse de manevra.Actorul Marian Ralea a deplans, dupa ceremonie, pierderea unui "mare regizor", care "detinea magia scenei"."Am pierdut un mare regizor, un om extraordinar. El detinea magia scenei ca sa creeze oricand miracolul. Prea devreme, prea devreme! E o mare nenorocire. A tinut Teatrul Bulandra 17 ani. Nu e o gluma. Pacat ca din arta noastra sau din meseria noastra nu ramane mai nimic. Dumnezeu sa-l odihneasca!", a declarat actorul pentru Agerpres.Si actorul Cristian Sofron, directorul Teatrului Odeon, a marturisit dupa ceremonie ca este "foarte speriat", pentru ca nu stie cum va fi viata "fara Ducu"."Mi-e greu sa vorbesc de Ducu, pentru ca sunt foarte speriat. Nu stiu cum va fi viata noastra, viata mea fara el. Ca artist l-am vazut cu totii, il stim, intr-adevar poate e unul din cei mai importanti regizori pe care i-am avut. Iata ca vorbesc deja la trecut, desi spectacolele lui vor raman probabil in mintea multora dintre noi", a declarat actorul pentru sursa citata.El a spus ca se considera "unul dintre cei favorizati", deoarece il cunostea "de foarte mult timp"."Am facut facultatea impreuna, am facut armata impreuna, am fost repartizati impreuna alaturi de Maria Miu la Oradea, unde am facut, cred eu, niste spectacole minunate, despre care si astazi se vorbeste. Sunt mandru ca l-am cunoscut. Mi-e greu, inca o data spun, sa-mi inchipui cum vom trai fara el", a mai spus Cristian Sofron. Regizorul Alexandru Darie a murit miercuri , la Institutul Clinic "Fundeni", la varsta de 60 de ani. Din anul 2002 a fost director al Teatrului "Bulandra" din Bucuresti, iar in perioada 2006 - 2011 a fost presedinte al Uniunii Teatrelor din Europa.Alexandru Darie a fost decorat cu Ordinul National "Serviciul Credincios" in grad de Ofiter, conferit de presedintele Romaniei, cu Ordinul "Steaua Solidaritatii Italiene" in grad de Cavaler si cu gradul de Cavaler al Ordinului Artelor si Literelor acordat la initiativa Ministerului Culturii si Comunicarii din Franta.