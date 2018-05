Regizorul Lucian Pintilie a fost internat in stare grava la spital

Ziare.

Lucian Pintilie este unul dintre cei mai cunoscuti regizori romani, fiind recunoscut pentru filmele si piese interzise in perioada comunismului, dar si cele de dupa 1989, cand a cazut regimul.In varsta de 84 de ani, el a fost internat in spital de duminica seara, potrivit Digi24.Lucian Pintilie s-a nascut la data de 9 noiembrie 1933, la Tarutina, in Basarabia de Sud.Dupa absolvirea Institutului de Arta Teatrala si Cinematografica din Bucuresti, a montat o serie de spectacole la Teatrul Bulandra din Capitala, printre care cateva antologice: Copiii soarelui (1961), Prostii sub clar de luna (1962), Cezar si Cleopatra (1963), Biedermann si incendiatorii (1964), Inima mea e pe inaltimi (1964), D'ale carnavalului (1966), Livada cu visini (1967), Revizorul (1972, spectacol interzis de cenzura dupa cea de-a treia reprezentatie), precum si doua filme de lung metraj: Duminica la ora 6 si Reconstituirea.Cel de-al doilea film al sau, Reconstituirea, nareaza povestea reconstituirii unui incident banal, o bataie intre doi tineri, facuta de Militie, care se transforma intr-o crima.Filmul a provocat un imens scandal, iar Nicolae Ceausescu a dispus interzicerea filmului. Rolurile principale erau interpretate de Vladimir Gaitan si George Mihaita. Criticii de film considera ca acesta din urma a facut in Reconstituirea rolul cel mai important al carierei sale.Dupa scandalul interzicerii piesei Revizorul, Lucian Pintilie a primit un pasaport si a fost lasat sa plece din tara.Interdictia de a mai lucra in Romania il determina sa se expatrieze in 1973. A continuat in strainatate seria spectacolelor de teatru montate pe cateva din scenele importante ale lumii.A montat Turandot, in 1974, la Theatre National de Chaillot din Paris, Pescarusul, Tartuffe si Rata salbatica la Guthrie Theater din Minneapolis, si, din nou, Tartuffe, Rata salbatica si Livada cu visini la Arena Stage din Washington.Dupa 1990 se repatriaza si face o serie de filme in Romania, in prima perioada a deceniului al noualea din secolul trecut, proiecte mai vechi, pe care nu le-a dus la bun sfarsit din pricina interventiei cenzurii. Toate sunt coproductii romano-franceze.In 1998 obtine premiul juriului la Festivalul de Film de la Venetia pentru coproductia franco-romana Terminus paradis.