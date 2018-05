A murit Philip Roth, colosul ignorat de Nobel, marele prieten al lui Norman Manea, alaturi de care si-a dorit sa fie inmormantat

Cine a fost Philip

Marea prietenie care l-a legat de scriitorul roman Norman Manea

Ramane unul dintre scriitorii cu care cititorul intra intr-o relatie personala, fie ea una de admiratie si atasament, fie una de contestare. Oricum ar fi, odata ce l-a citit, nu il poti ignora.O spune clar Mircea Cartarescu, intr-un mesaj publicat pe Facebook, dupa ce moartea lui Philip Roth a devenit stire:"Putini scriitori mi-au fost mai organic straini. Dar stiam ca e acolo si asta ma linistea, pentru ca asta insemna ca literatura inca inseamna ceva pentru oameni.Nu sunt multi pilastri pe care ea se sustine, iar unul dintre ei tocmai s-a prabusit, cu mitologia si geniul si forta lui recunoscute de toti in mod natural. Sa ne bucuram cat inca-i avem intre noi pe Vargas Llosa, pe Kundera, pe Atwood, pe Pynchon.Caci nu numai cartile conteaza, ci si prezenta fizica, langa noi, pe lumea asta, a autorilor".S-a spus adesea, cam in fiecare an, despre scriitorul american nascut la New Jersey intr-o familie de evrei ca va fi cel care va aduce un Nobel Americii, dupa ce Comitetul a sarit deseori literatura americana, uneori pufnind si explicand ca nu se ridica la prestigiul celei europene.Nu e singurul nedreptatit de Comitetul Nobel. Andre Malraux, autorul "Muzeului imaginar", desi nominalizat de mai multe ori, a ratat de fiecare data premiul, mai mult din ratiuni politice ori conjucturale.Scriitorul american a luat insa un Pulitzer, pentru unul dintre volumele de referinta ale ultimului secol, "Pastorala americana", scris in 1997.Roth s-a nascut pe 19 martie 1933, la Newark, New Jersey. A inceput sa scrie proza scurta pentru Paris Review, Esquire, The New Yorker si alte reviste in timp ce preda la Universitatea din Chicago.A intrat in marea scena a literaturii zgomotos, cu un roman pe care unii l-ar fi vrut interzis, "Complexul lui Portnoy", scris in 1969, cu un limbaj sexual considerat mult prea deschis si agresiv, dar care muta usor privirea asupra relatiei cu o mama evreica autoritara.De altfel, desi Philip Roth spunea mereu ca este un scriitor american, nu evreu, tema aceasta a evreitatii este una indelung cautata si explorata in cartile sale, in care a creat alter ego-uri literare sau le-a dat personajelor centrale numele sau.Scriitorul a avut o relatie lunga cu actrita britanica Claire Bloom, insa casnicia lor de cinci ani s-a incheiat cu un divort in 1995. Un an mai tarziu, ea a publicat o carte de memorii intitulata "Leaving a Doll's House", in care il prezinta pe scriitor drept deprimat, izolat, egocentric si abuziv.Nu mai scria de doi ani, de cand si-a anuntat decizia de a lasa stiloul jos si de a-si trai viata, cu ce are ea dincolo si dincoace de scris.Pe Philip Roth l-a legat o mare prietenie, intelectuala si umana, de scriitorul roman Norman Manea, emigrat in ultimii ani ai comunismului. Cei doi si-au propus chiar sa stea umar la umar si dupa moarte, pentru ca au un mormant comun la cimitirul interconfesional de la Bard College.Intr-un interviu amplu, publicat de agentia de presa News.ro , Norman Manea, in ale carui carti evreitatea se impleteste cu romanitatea, dechizand astfel portile unei adevarate literaturi universale, mi-a povestit despre cum e sa fii prieten cu gigantul literaturii americane."Este o prietenie complicata, pentru ca scriitorii sunt animale complicate, daca ne luam dupa definitia lui Camus, ca scrisul este o profesiune a vanitatii, avem deja unul dintre motivele pentru care foarte putini scriitori pot, pentru o lunga perioada, sa fie prieteni".A povestit atunci Norman Manea si cum au reusit doi scriitori deja maturi si fiecare indaratnic sa aiba o relatie atat de puternica."Pentru mine, aceasta prietenie este o foarte mare surpriza, pentru ca noi ne deosebim, suntem foarte diferiti (...) Eu l-am contactat pe el cand eram la Berlin, iar el era la Londra. S-a intamplat ca aveam cu mine o antologie a prozei scurte romanesti si i-am scris, daca e interesat.El nu era interesat, dar m-a intrebat despre mine. Am intrat intr-o scurta corespondenta si mi-a spus ca daca se intampla sa ajung in America, pentru ca eu nu voiam sa ajung in America, eram speriat de moarte de America, sa il caut. S-a intamplat ca am nimerit in America pana la urma, l-am cautat, l-am gasit, locuia atunci la hotel. Zice "Vino sa stam de vorba". Eu ii zic "Nu stiu engleza". Dam din maini, ne intelegem noi. Ai vreun text in engleza?" Zic "Da, am o scurta povestire".Ma duc la el la hotel, acolo l-am numit eu pe el "cow-boy-ul evreu al Americii", cu picioarele pe masa, eu, micutul bucovinean, el, marele tip. Zice "Ai adus textul?" - "Da, e un text mic, de patru pagini". Se uita pe el si ziceA inceput cu acest mic incident, dar el m-a vazut ca eram foarte marcat, situatia mea era foarte incerta. M-am intors la Washington si el m-a sunat aproape in fiecare zi. El a fost foarte sensibil, avea si experienta multor scriitori in exil. Asa a inceput aceasta relatie, au trecut anii si am ramas prieteni". El a ales: "Norman, vreau sa fim impreuna si sa mai glumim (...) desi umorul romanesc el nu prea il intelege. La umorul evreiesc, atat cat e in mine, la el are o receptie"..