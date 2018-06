Ana Blandiana a primit la Toronto premiul Griffin pentru intreaga cariera

Ziare.

Comitetul de acordare a premiilor Griffin pentru poezie a anuntat in octombrie 2017 ca autoarea romana va primi aceasta distinctie in cadrul galei de decernare a premiilor canadiene fondate in 2000 de filantropul Scott Griffin.Intre cei care au fost recompensati cu acest premiu in anii trecuti se numara Seamus Heaney (2012), Adelia Prado (20147) si Frank Bidart (2017).Ana Blandiana, nascuta in 1942, la Timisoara, pe numele ei real Otilia Valeria Coman, este scriitoare si luptatoare pentru libertate civica, autoare a peste 25 de volume de poezii, doua volume de proza si 11 volume de eseuri.A debutat ca poeta in anul 1954 in reviste de tineret, apoi a publicat in "Tribuna" (1959) si in antologia "30 de poeti tineri".Ana Blandiana s-a implicat activ in viata civica romaneasca. In prezent, conduce Memorialul de la Sighet, institut de studiere a crimelor comunismului, dispunand de un centru de cercetare care organizeaza anual conferinte, sesiuni stiintifice si expozitii pe tema fenomenului totalitar. In 1990, Ana Blandiana a reinfiintat PEN Clubul Roman, fiind si presedinta lui. Este unul dintre initiatorii Aliantei Civice, pe care a condus-o intre 1991 si 2001. Fondator si presedinte al Academiei Civice. Este membra a Academiei Europene de Poezie, a Academiei de Poezie "Stephane Mallarme" si a Academiei Mondiale de Poezie (UNESCO).A primit numeroase premii literare, printre care: premiul pentru proza al Asociatiei Scriitorilor din Bucuresti (1980), premiul "Mihai Eminescu" al Academiei Romane (1970), premiul international "Gottfried von Herder" (1982, Viena), Premiul National de Poezie (1997), premiul revistei Luceafarul (1998), premiul "Opera Omnia" (2001), premiul International "Vilenica" (2002), premiul revistei Poesis (2003), premiul international "Giuseppe Acerbi" si premiul international Camaiore (Italia), Marele Premiu al Festivalului International "Lucian Blaga", editia a XXVII-a (2007) .