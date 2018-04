Ce se intampla daca generatia varstnica tace? Despre "fostii oameni" si iesirea din colivie. cu scriitoarea rusa Guzel Iahina

Guzel Iahina, care este legatura dintre a-ti fi cald, a nu-ti fi foame si libertate?

Se elibereaza de ultima frica, teama ca fiului ei i se va intampla ceva rau.

Inclusiv din acest nume pe care i l-ati dat Strigoaicei, care e din registrul nocturn, negativ, apare ideea acestei frici care denatureaza. Frica il schimba pe om. Eu as vrea sa mergem mai departe si sa vedem ce se intampla atunci cand aceste frici sunt administrate politic, cum s-a intamplat, iata, si in dictatura stalinista in care se petrece actiunea romanului.

Vorbim despre vremurile marii foamete.

Ceea ce spuneti este ca o putere politica fara ideologie nu poate reusi sa-i controleze pe oameni. Pentru ca Zuleiha nu intelege ideologia, nu e practic politic subjugata.

Mai exista inca un personaj - ca sa terminam discutia despre frica - este vorba de Ignatov, omul de partid, comandantul sovietic, paznicul lagarului care, totusi, la un moment dat isi simte propria limita a fricii si nu merge mai departe in ticalosie. Incepe sa dea chip numelor celor deportati.

Ati spune ca parcurge doar jumatate de drum catre libertate?

Pare chiar mai mult sclav, pe planul interior, decat e Zuleiha.

Acest personaj, Ignatov, mi-a amintit de paradoxul pe care eu il numesc al lui Vasili Grossman, care descrie tortionarul "perfect" in meseria lui, dar care acasa poate sa ajunga sa citeasca povesti propriilor copii. Aveti un raspuns pentru cum anume poate exista aceasta insotire a binelui si a raului in acelasi om? Ce face sa castige binele, ce face sa castige raul in fiecare?

Este reeducat ideologic.

Aveti in roman aceste doua paliere, intalnirea dintre istoria mare si istoria mica a fiecaruia. Si felul diferit al fiecaruia de a raspunde: il avem pe Gorelov care se adapteaza cameleonic, mai ales la rau, Ignatov care nu intelege practic nimic, si Zuleiha care isi regaseste libertatea. Ce anume determina acest raspuns diferit: gena, educatia, cultura din care vii?

O paranteza, la randul meu: de ce copilul care supravietuieste va fi baiat?

Ati recuperat-o in mod paradoxal pe Zuleiha ca femeia, atunci cand aceasta devine mama. De regula, parcursul firesc, sa ii spun asa, este invers.

Ce spuneti este ca iubirea autentica depinde de libertatea autentica.

Intorcandu-ne putin la Iusuf, e totusi paradoxal ca tocmai baiatul care s-a nascut in lagar, necunoscand libertatea din afara, este cel care vrea sa alerge inspre libertate. In imaginea Leningradului din tabloul din lagar, el vede ca in Leningrad nu e frig. Intelege, asadar, ca dictatura e rea pentru om, in cel mai cotidian sens cu putinta: il lasa in frig.

Deci educatia este cea care te face sa intelegi libertatea.

Ma gandesc la unul dintre capitolele mari ale literaturii ruse, Marele Inchizitor al lui Dostoievski. De acolo reiese ca pentru omul de rand, care nu are acces, cum a avut Iusuf, la cultura mare, libertatea e mai degraba o povara.

Ati spune ca de asta regimul comunist si-a facut dusmani nu doar din chiaburi, ci si din omul de cultura clasic.

In fata "omului nou", pe care vroia comunismul sa-l construiasca, "fostul om" a castigat in cele din urma.

Sunteti optimista, credeti ca orice om isi poate regasi in el acea farama de bine.

O intrebare dintr-un registru mai personal: ce anume v-a determinat sa vorbiti, la atata vreme distanta, de oroarea stalinista?

Credeti ca spunand aceste povesti, din acele vremuri intunecate, preintampinam cumva ca un regim din acesta criminal sa nu se mai repete?

In Romania inca avem, la 30 de ani dupa caderea comunismului, discutia despre poverile, fantomele trecutului care inca au ramas. Cum arata Rusia, din acest punct de vedere, astazi?

Spuneti deci ca Rusia incearca sa-si recupereze trecutul, si ca generatia actuala, practic, recupereaza generatia veche, sovietica.

In literatura post-nazista exista un curent in care il vedem pe fiul ce-si confrunta tatal, intreband-l cu a putut sa fie nazist. Din cate stiu, in literatura post-comunista, poate cu exceptia lui Peter Esterhazy in Ungaria, nu a existat aceasta confruntare fiu parinte.

Guzel Iahina este o scriitoare din generatia tanara a Rusiei, cea care a inceput sa isi imprumute vocea bunicilor care, intorsi din cele mai cumplite lagare sovietice, purtand in ei frici si rusini, s-au inchis in tacere. Asa a fost si bunica scriitoarei de origine tatara, ce a luat de copila drumul Siberiei si care, fara a sti, i-a transmis nepoatei nevoia ca si povestea ei sa fie spusa.Totusi, "Zuleiha deschide ochii" nu e povestea bunicii. E povestea unei femei musulmane dintr-un sat de tatari, care nu cunostea decat lumea inchisa a comunitatii in care traia, careia ii murisera toate fetele la nastere si care este martorul revoltei sotului sau, proprietar de gospodarie si de animale, contra stalinismului.Zuleiha e deportata in Siberia dupa uciderea sotului ei "chiabur" de catre un ofiter din Armata Rosie, iar drumul spre colivia lagarului devine, de fapt, o calatorie in care femeia devine libera si iese din colivia mult mai puternica a miturilor si fricilor culturale, acolo unde soacra ei, Strigoaica, o privea cu ochi aprigi. Odata fricile ancestrale lasate in urma, Zuleiha devine mama, copilul nu ii mai moare si are acces la iubire.Zuleiha nu are habar despre realitatea politica in care e aruncata Rusia, cu sutele de mii de morti ai lagarelor si experimentelor staliniste, dar ii vede in jurul ei pe leningradeni, intelectualii clasici deveniti dusmani principali ai dictaturii, tocmai pentru ca nu putea fi dresati de regim. Atunci cand esti educat, cand ai avut acces la cultura, libertatea e mai de pret decat orice.Ce il face pe om sa fie bun si ce il determina sa lase raul din el sa invinga? Cum se poate sa fii un criminal sovietic si, in acelasi timp, sa iubesti o femeie sau sa ii spui o poveste copilului? Iata cateva intrebari ale caror raspunsuri dau, de fapt, voce, generatiei tacute a celor care au indurat frica, rusinea si lipsa de speranta a timpului sovietic.Marea revelatie a literaturii ruse din 2015, romanul, salutat cu entuziasm la aparitie de Ludmila Ulitkaia si Evgheni Vodolazkin, a fost recompensat cu cele mai importante premii: Bolsaia Kniga (dublu castigator, Premiul intai si Premiul cititorilor - Locul intai), Iasnaia Poliana (Lev Tolstoi) si Kniga Goda.Miscarea Zuleihei, personajul principal al romanului meu, este o miscare de la nelibertate spre libertate, in ceea ce priveste traiectoria interioara. La inceputul romanului, ea traieste, ai zice, o viata de femeie libera si indeplineste toate functiile unei femei: traieste in casa sotului, se ocupa de treburile unei femei, isi indeplineste datoria de sotie, dar, cu toate acestea, nu se simte o femeie si nu se simte libera. Ea traieste ca o sclava, ca o servitoare in aceasta casa mare, bogata a sotului sau si satul natal in care ea a crescut este, intr-un anumit sens, colivia ei, pentru ca niciodata in viata Zuleiha nu a parasit aceasta colivie. A fost doar pana la granita padurii, dar nici in aceasta padure nu voia sa intre, se temea, pentru ca acolo traiau spriritele rele.Mai tarziu, dupa ce soarta o scoate, o smulge din casa natala si o arunca la mii de kilometri, ajunge in niste circumstante ale nelibertatii, dar in mod paradoxal, asta devine pentru ea o sursa de libertate. Gaseste libertatea chiar si in felul in care se deplaseaza: calatoreste timp de sase luni, intr-un vagon pentru animale si isi vede tara printr-o crapatura in peretele vagonului. Vede astfel diverse peisaje ale Rusiei, intai din zona Volgai, apoi din zona centrala a Rusiei, vede Muntii Urali, Siberia si toate astea le vede printr-o crapatura si tocmai aceasta crapatura devine pentru ea o fanta de acces spre libertate.Iar asezarea din Siberia, pe malul raului Angara, unde ajunge in Gulag, un teritoriu al nelibertatii exterioare, se dovedeste un teritoriu al libertatii interioare. Tocmai acolo, datorita schimbarilor din jurul ei si facand o serie de alegeri interioare, Zuleiha ajunge sa simta si o libertate interioara.Pentru mine este foarte important ca la finalul romanului Zuleiha ajunge vanator si umbla prin padure zile intregi, fara sa se teama nici de animale, nici de spirite, nici de alte fiinte si aceasta parcurgere a padurii este pentru Zuleiha o descoperire a libertatii sale.De aceea, da, la final, in mod paradoxal, Zuleiha, inconjurata de o lume nelibera, devine libera si asta ii permite sa ia ultima decizie important din viata ei, sa il lase pe fiul ei sa plece. Eliberandu-se pe dinauntru, devine libera.Da, aveti dreptate. In acest fel, Zuleiha isi depaseste Strigoaica din ea, pentru ca soacra era un fel deal ei, un fel de reflectare a Zuleihei si, in cele din urma, desi ele sunt atat de diferite, aceasta soacra terifianta, dura, cruda, care s-a sacrificat pentru baiatul ei si si-a sacrificat ceilalti copii de dragul fiului, aceasta soacra este imaginea omului in care Zuleiha ar fi putut sa se transforme. Ultima decizie a ei, de a-si lasa fiul liber, este cumva punctul de cotitura: se va transforma intr-o Strigoaica sau este suficient de libera ca sa evite aceasta trasformare?Strigoaica este, fara indoiala, o fiinta intunecata, ceva care tine de subconstient, pentru ca are elemente si umane, dar si de basm, chiar si animalice. Pentru mine, este totusi o eroina foarte frumoasa, pentru ca este o intruchipare a sentimentului matern, a puterii maternitatii. Daca insa duci la extreme aceasta iubire fata de fiu, sa nu uitam ca iubirea aceasta a determinat-o sa isi sacrifice toti ceilalti copii, pentru ca baiatul mult-iubit sa supravietuiasca, atunci se transforma in ceva negativ.Da, pe vremea cand Murtaza, fiul Strigoacei, era inca baiat mic. De aceea Strigoaica devine o intruchipare extrema, negativa a iubirii de mama. Eu mi-am propus sa arat asta, sa fie in acelasi timp si terifianta, si minunata, sa se intrepatrunda cele doua in ea si sa nu fie pictata doar cu o culoare neagra.Nu degeaba, la sfarsitul romanului, Zuleiha intelege ca Strigoaica este o parte din ea insasi. Strigoaica este despre iubire, nu despre frica, dar este o iubire pervertita, denaturata, dusa la extreme.In ceea ce priveste frica, e un sentiment direct, uman si el poate fi folosit de orice lider, dictator sau nedictator, dar frica este ceea ce ne conduce, impreuna cu alte sentimente dintre acestea de baza.In cazul Zuleihei, noi nu vorbim totusi despre o frica constienta, ci depre o perceptie animalica a lumii, de copil, cumva. Zuleiha, spre deosebire de ceilalti, nu percepe latura politica a evenimentelor. Ea percepe strict prin acest instinct animalic ceea ce se intampla. Ea vrea sa supravietuiasca, vrea sa isi salveze copilul si toate actiunile sale sunt mai degraba intuitive, iar fricile ii sunt instinctuale.Asta, spre deosebire de acei intelectuali care sunt in jurul ei si care constientizeaza foarte clar ce li se intampla si pot sa vorbeasca despre asta. Iar toate acestea se intampla langa Zuleiha, care nu intelege ce se discuta. Este aceasta scena care mie imi place foarte mult, cand in vagonFara indoiala. Ea traieste in afara oricarei ideologii, intr-o lume complet individuala, proprie. La inceput, de fapt, ea traieste intr-un trecut. In primele 20-30 de pagini, sper eu, cititorul nu reuseste nici macar sa plaseze temporal actiunea. Este un trecut conventional, care poate sa fie in urma cu 100, sau 200, sau 500 de ani, un trecut in care traieste si Zuleiha, au trait si strabunicile ei, si stra-stra-strabunicile ei. Un trecut generic.Abia dupa aceea, in acest trecut incep sa patrunda elementele timpului sovietic, iar cititorul incepe sa inteleaga ca de fapt e vorba de epoca sovietica. Dar pentru Zuleiha, aceasta este un gen de viata pe care-o traiau si stramosii ei, si in care traieste si ea la fel, nimic nu se schimba.As fi vrut ca si limbajul din prima parte sa fie mai incet, mai prelungit, plin de exotism, ca sa trasmita aceasta senzatie de vascozitate, de lume incremenita, foarte lenta.In momentul in are Zuleiha paraseste satul sau natal, ea nu intelege ce se intampla. Ea se ghideaza strict dupa instincte, sa supravietuiasca si sa protejeze viata fiului sau. Cei care inteleg cele ce se intampla in roman sunt personajele din jurul ei, dar niciodata ea, eroina.Ignatov este al doilea personaj principal al romanului, pe care initial l-am conceput ca pe un opus total al Zuleihei. Ei sunt dusmani absoluti, au etnii si religii diferite, ea e tataroaica, el e rus. Ea e musulmana, crede in Islam, dar e si pagana in acelasi timp, el e comunist. Sunt din straturi sociale diferite. El face parte din clasa conducatoare, e ofiter in Armata Rosie, ea este un element antisovietic, sotia unui chiabur, a unui taran instarit. Initial, Ignatov crede ca ei sunt dusmani.Acest drum pe care ei il parcurg impreuna, din Tatarstan pana in Siberia, mii de kilometri, este o calatorie in care atat ea, cat si el isi schimba conceptiile.In toata aceasta calatorie, el este nevoit sa se imparta intre doua indatoriri: una ideologica si una umana. Datoria ideologica era cea ce-l indemna sa-i deposedeze pe acesti oameni de proprietatile lor, sa-i supravegheze, sa-i ucida daca se opun in vreun fel, sa-i suie in vagon, sa-i duca la locul unde au fost deportati, iar acolo sa-i pazeasca. Datoria umana este cea care-l determina sa-i ingrijeasca, sa le gaseasca medicamente, doctori, mancare. In cele din urma, ajungand comandantul satului el trebuie sa vaneze si sa faca rost de mancare pentru oameni.Pentru aceste lucruri, Ignatov a fost pentru mine un personaj interesant. El intotdeauna este silit sa se dedubleze, nu intelege intotdeauna ce are de ales.Eu nu cred ca drumul lui este un drum spre libertate. In cazul lui Ignatov, nu e vorba despre libertate, el este tot atat de neliber ca si cei pe care ii pazeste. Sunt in fond in aceeasi situatie, merg in acelasi vagon, spre acelasi exil. Sase luni merg de colo-colo pe calea ferata si nici el nu stie cand si unde o sa ajunga. Impreuna ajung in taiga si sunt nevoiti sa faca foamea impreuna, in prima iarna, cand sunt uitati pe malul raului Angara. Ignatov nu este liber, nu poate sa parasesca acel loc.Aveti absoluta dreptate. Intr-un anumit sens, el poate ca se elibereaza, si anume de ideologie, dar nu mai mult de atat. Adevarata libertate, in opinia mea, este a eroinei, in timp ce la el vedem o calatorie a unui om rupt, a unui om care a fost distrus de sistem. Spre deosebire de Zuleiha, el nu mai poate ajunge la deplinatatea sensului vietii sale. Dar chiar si in cazul lui nu putem vorbi de frica, el este liber de frica.In cazul lui Ignatov acesta a fost elementul cheie pentru mine, sa arat ca. Ca adesea calaii ei insisi devin victime, exista nenumarate exemple in acest sens. Uneori si victimele devin calai. De aceea in roman mai apare un personaj, Vasili Gorelov, care dintr-un om de nimic, un criminal, un element declasat, devine comandat al acelui sat.Da, si nici macar ideologic, totusi. Pentru ca el este un om care se readapteaza, ca un animal care cauta locul mai caldut, ca un mucegai care creste oriunde, pe orice suprafata. Nu vorbim de ideologie aici. Ignatov, el este un aparator si un luptator al comunismului, crede in asta. Gorelov nu crede in nimic, doar in propriile beneficii, cauta doar salvarea propriei vieti.Eu am incercat sa spun povestea chiar pe trei niveluri. Primul nivel, aveti perfecta dreptate, este nivelul istoric, al adevarului istoric, astfel incat cititorul sa aiba un schelet istoric, alcatuit din fapte istorice autentice.Al doilea nivel, l-as numi un "nivel al dramaturgiei", este ceea ce ii motiveaza pe eroi, elementul psihologic al eroilor. Mie mi-a fost foarte greu sa corelez aceste prime doua niveluri, pentru ca nu poti tot timpul sa iei nivelul istoric si sa-l "potrivesti" cu nivelul psihologic. Sa faci in asa fel incat faptele istorice sa motiveze dramatorgia, sa o sustina, sa fie baza ei. Asta a fost foarte greu, a trebuit sa ma joc cu elementele astea mult timp ca sa-mi iasa. As spune, in paranteza, ca tocmai de aceea unele momente din roman sunt putin hiperbolizate, sunt metaforice, de exemplu calea pe care o parcurg aceste vagoane cu deportati dureaza sase luni.Asta e cam mult, in realitate, desigur ca ar fi putut sa fie o luna, maxim o luna si jumatate. Dar eu aveam foarte multa nevoie ca sa dureze sase luni, pentru ca Zuleiha sa duca la termen sarcina. Sau procentul celor care au supravietuit: din trenul care ducea 800 de oameni, raman in viata 30. Ca urmare a diverselor evenimente: evadari, scufundarea barjei, si asa mai departe. Desigur, procentul supravietuitorilor era mai mare, nu era o mortalitate atat de ingrozitoare. Dar mie mi s-a parut etic sa fac asta, deoarece e o metafora a celor ce se petreceau, poate o hiperbola.Inchid paranteza si ma intorc la intrebarea legata de niveluri. Cel de-al treilea nivel pe care am vrut sa-l am aici este un nivel mitologic si metaforic in care voiam sa vorbesc nu atat despre oameni de nationalitati concrete care traiesc in conditii istorice concrete, ci despre oameni in general. Despre femei care nu erau iubite, despre femeia care dintr-o data decide sa-si pastreze copilul desi si-a pierdut orice speranta, despre femeia care dintr-o data se indragosteste de un dusman. Sau despre barbatul care iubeste o femeie pe care o considerase un dusman. Acesta e cel de-al treilea nivel pe care voiam sa-l includ.Revenind la intrebarea dumneavoastra, mai degraba am pornit de la acest al treilea nivel, nivelul metaforic, pentru a vorbi despre lucruri mai generale, nu doar despre ce s-a intamplat concret in anii '30-'40 ai secolului trecut in URSS.Sunt multe raspunsuri posibile. In primul rand, in cultura tatara, dar si in alte culturi, nasterea unui baiat are alta greutate decat nasterea unei fete. De aceea Zuleiha, careia toata viata i s-a reprosat ca nu naste decat fetite, si nici macar acele nu traiau, dintr-o data capata un fiu, iar pentru ea asta e ceva absolut special, si are o atitudine complet speciala fata de acest copil pretios. Aceasta atitudine este augmentata de faptul ca este un baiat.Al doilea motiv este ca mi-am dorit ca in carte sa se vada tema legendei dintre Zuleiha si Iusuf, este o legenda coranica, despre dragostea dintre o femeie matura si un tanar sclav, despre pasiunea unei femei de 30 de ani pentru slavul ei Iusuf. Am schimbat putin legenda si am vorbit despre iubirea de mamei de 30 de ani fata de fiul ei cel mic, o iubire care devine pasiune. Iata un alt motiv pentru care aveam nevoie sa fie un baiat.Da, pentru mine povestea dragostei de mama e chiar mai importanta decat povestea de iubire dintre Zuleiha si Ignatov. La inceputul romanului, Zuleiha traieste o viata de femeie, fara sa fie iubita de barbat, fara sa fie mama, pentru ca nu are copii. Acestia nu supravietuiesc, mor la nastere sau putin dupa.La finalul romanului, Zuleiha primeste si una, si cealalta, si dragostea de mama, si dragostea barbatului, dar i se pare ca trebuie sa aleaga intre cele doua. Ignatov sau fiul? Si acet dialog, care are loc intre Zuleiha si Strigoaica pe parcursul intregului roman, dialog care incepe ca o discutie reala a unei femei cu soacra in viata si continua ca un dialog imaginar al Zuleihai cu soacra care a murit de mult, acest dialog este fix despre asta:Strigoaica a raspuns de mult la intrebarea asta, ea a ales fiul, si prin asta si-a facut nefericit atat fiul, cat si pe toti ceilalti din jur Iar Zuleiha va trebui sa raspunda la aceasta intrebare la finalul romanului.Mi s-a parut important sa subliniez ca la final, Zuleiha tocmai eliberandu-se descopera si dragostea barbatului.Cert este ca acest baiat creste intr-o lume inchisa, la fel cum crescuse inainte Zuleiha. Dar, spre deosebire de Zuleiha, el are un imens avantaj, este inconjurat de intelectuali, de oameni foarte destepti. Sunt acei oameni deportati din Leningrad care il invata pe Iusuf foarte multe lucruri, si foarte diferite. Aflandu-se intr-un sat micut de deportati, in taiga, el ajunge sa studieze medicina, invata franceza, diferite materii scolare, adesea predate chiar de catre cei care au scris manualele. In cele din urma el studiaza pictura de la unul dintre cei mai talentati pictori ai Leningradului. Tocmai acest anturaj, aceasta educatie pe care Iusuf o primeste in acest satuc, reprezinta nucleul a ceea ce il determina sa fuga.Desigur, cel mai important lucru in asta este arta, creatia artistica, pentru ca acele tablouri pe care Iusuf le picteaza impreuna cu pictorul sunt pentru el o adevarata fereastra catre lume. Tocmai pictura devine aceasta fereastra, prin aceste mici panze pe care pictorul picteaza pentru Iusuf obiectele din lumea indepartata: Leningradul, Parisul. Obiecte pe care Iusuf n-ar fi putut sa le vada niciodata.Si sa ti-o doresti.Mie mi se pare ca. E ceva necesar ca aerul, si asta e lucrul pe care Iusuf il intelege cand implineste 16 ani. Si tocmai pentru aceasta gura de aer el evadeaza din sat.Sigur ca da.. Aceasta expresie apare la mine in roman. Mai multe categorii sociale au fost incluse in aceasta expresie, avem de exemplu si fosti preoti, fosti tarani instariti, intelectuali, oameni de arta, adica toti cei care puteau sa impiedice constructia noii lumi. Erau numiti "fosti oameni", de parca nu ar mai fi avut dreptul sa traiasca, iar multi au fost deportati, ceea ce si descriu in roman. Si tocmai acesti "fosti oameni", in cele din urma, se dovedesc mult mai capabili sa supravietuiasca, spre deosebire de ceilalti, care pareau mai bine adaptati la o viata dura.Bineinteles e o metafora faptul ca 30 de oameni foarte slabi trupeste supravietuiesc complet neadaptati, fara mijloace de subzistenta. Dar e o metafora prin care am vrut sa spun ca forta spiritului este mai mare decat forta trupeasca.Da, in satul pe care-l descriu exact asta se intampla.Cred ca da. Cred ca binele este o stare fireasca a omului.Pentru mine, acei ani, primii ani ai puterii sovietice, reprezinta perioada care m-a atras cel mai mult. Pot sa marturisesc ca am incercat sa scriu si despre alte perioade, dar fix anii '20-'30, poate si putin anii '40 sunt acel magnet care ma atrage in mod constant. Si chiar si al doilea meu roman, care urmeaza sa apara in curand in librariile din Rusia, este dedicat aceleiasi perioade istorice.In ceea ce priveste romanul "Zuleiha deschide ochii", inspiratia pentru aceasta poveste vine din istoria familiei mele, si anume povestea bunicii mele, pentru ca ea a fost unul dintre cei 6 milioane de oameni care au trecut prin lagarele de munca. Ea a petrecut 16 ani in exil, fiind deportata in Siberia din 1930 pana in 1946. Acestia anii pe care i-am ales si pentru actiunea romanului, pur si simplu i-am luat din viata bunicii.Insa bunica la momentul respectiv era doar un copil, ea a crescut in Siberia, iar pentru mine era interesant sa spun nu o poveste a unei fetite care a crescut pe raul Angara, ci a unei femei adulte care s-a schimbat si care a primit o a doua sansa in viata sa. Dar in mare, tocmai relatia cu bunica si interesul pentru viata ei au fost acel resort care mi-a permis sa scriu acest roman. Si dupa ce m-am cufundat in aceasta tematica am inteles ca aceasta tema ma tulbura foarte puternic.Fara indoiala, dar exista si alte ratiuni. Prin povestile din acele vremuri putem sa-i intelegem mai bine pe stramosii nostri, pe bunicii nostri. In URSS aceaDe aceea noi, nepotii acestor oameni, suntem nevoiti sa scormonim sa intelegem toate astea, pentru a ne apropia de ei, ca oameni. Aflam poate nu din gura lor, ci din cuvintele altor martori, dar trebuie sa facem noi insine efortul sa intelegem ce s-a intamplat ca sa simtim mai bine aceasta generatie care deja a disparut. Eu cred ca exista un rol al relatiei cu precursorii nostri.Tematica epocii sovietice, a acestor fantome sau demoni ai trecutului, este foarte actuala. Primul val de interes pentru acea perioada a fost in perioada perestroikai, incepand cu anii '80 dar in principal in anii '90. Acum putem spune ca apare un al doilea val de interes pentru aceasa tema.Extrem de reprezentativ mi se pare sa ne uitam la acele carti care primesc cele mai mari premii literare ale Rusiei. In 2016, in decembrie, premiul "Cartea cea Mare", cel mai important din Rusia, a fost acordat pentru trei carti. Spun asta pentru ca probabil ii cunoasteti pe autorii care au primit premiul. Primul este Leonid Iusefovici, care a scris o carte documentar despre razboiul civil din Iakutia din perioada 1923-1924, deci din perioada sovietica timpurie. Al doilea premiu a fost pentru "Aviatorul" lui Evgheni Vodolazkin in care apare tema lagarelor din Solovki, iar al treilea a fost acordat Ludmilei Ulitkaia, pentru "Scara lui Iacob", un roman mai recent, care se bazeaza pe scrisorile bunicului ei, care a petrecut multi ani in Gulag si care a scris aceste scrisori.Toate aceste trei carti se intorc catre perioada sovietica timpurie.Sa recupereze legatura, nu in sensul de a se intoarce. Ne uitam in urma si incercam sa intelegem. Acum se petrece o tentativa de a constientiza, de a intelege din nou ce s-a intamplat.Asa este, nu s-a pus intrebarea asta, dar la asta ma refeream cand vorbeam despre personajul Ignatov, caChiar in aceeasi familie aveai si calai si victime. Cel mai des se intampla ca sa nu stie copiii nimic despre trecutul parintilor. Tocmai de aceea nu apareau asemenea intrebari.In noul meu roman, care urmeaza sa apara in curand, si care se numeste "Copiii Volgai", principala intrebare este nu conflictul celor doua generatii, ci chestiunea intelegerii reciproce. A intelegerii dintre cei care s-au nascut inainte de revolutie, care au construit noua lume prin propriile forte, care au conceput si au construit basmul sovietic, pe de o parte, si cei care s-au nascut dupa, care au trait acest "basm". Este chestiunea intelegerii celor care traiesc pe propria experienta niste schimbari istorice, la scara istorica, de catre copiii lor care traiesc intr-un timp al stabilitatii istorice.Este posibila aceasta intelegere.