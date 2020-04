CNCD se autosesizeaza la o postare considerata rasista a politologului Vladimir Tismaneanu. Institutul "Elie Wiesel" solicita scuze

Institutul "Elie Wiesel" solicita scuze

Andrei Oisteanu: A-l acuza pe Vladimir Tismaneanu de rasism, extremism de dreapta, nazism si de alte orori, este complet absurd

Ziare.

com

"Cazul Tismaneanu - In situatia, putin probabila, in care nu primim plangeri in cursul zilei de luni, CNCD va initia procedura de autosesizare in cazul Vladimir Tismaneanu. In paralel, vom trimite speta la Universitatea Maryland din Statele Unite, unde dl. Tismaneanu este profesor", a anuntat pe Facebook Asztalos Csaba, citat de News.ro.De asemenea, el precizeaza ca CNCD va solicita Universitatii Maryland sa se pronunte asupra mesajului postat de cadrul sau didactic, in raport cu principiile de etica si nediscriminare pe care le aplica in cultura lor organizationala, academica.Politologul Vladimir Tismaneanu a distribuit pe Facebook o imagine in care apareau mai multe ciori pe un gard, cu mesajul "Aeroportul Tandarei. Toate zborurile sunt anulate".Ulterior, Tismaneanu a sters postarea, explicand: "O eroare, o precizare. Azi am postat, vreme de cateva minute, o poza primita pe messenger. Se voia haioasa. Nu-i deslusisem implicatiile rasiste. Am sters-o imediat. Pagina mea este opusa oricaror forme de rasism, xenofobie, intoleranta, excluziune. Invatatura de minte pentru mine. Poate si pentru altii". Si aceasta postare a fost stearsa.In acelasi caz, Institutul National pentru Studierea Holocaustului in Romania "Elie Wiesel" solicita scuze atat din partea lui Vladimir Tismaneanu, cat si din partea scriitoarei Denisa Comanescu."Aseara in mediul online. Rasism in elita culturii! Astazi, cetatenii Romaniei asteapta de la Denisa Comanescu (Raftul Denisei) si Vladimir Tismaneanu (University of Maryland), cel putin, scuzele dumneavoastra!", este mesajul publicat pe pagina oficiala a Institutului, informeaza Agerpres.Respectivul mesaj este insotit de o captura de ecran de pe pagina de Facebook a lui Vladimir Tismaneanu, cu fotografia distribuita de la Denisa Comanescu.In replica, scriitorul si cercetatorul Andrei Oisteanu afirma ca "a-l acuza pe Vladimir Tismaneanu de rasism, extremism de dreapta, nazism si de alte orori, este complet absurd", referindu-se la reactiile provocate de postarea lui Tismaneanu."A-l acuza pe Vladimir Tismaneanu de rasism, extremism de dreapta, nazism si de alte orori, este complet absurd. El a scris un raft de carti importante impotriva extremismelor. La fel in ceea ce o priveste pe Denisa Comanescu. Ea a editat un raft de carti importante impotriva extremismelor", a scris Oisteanu pe Facebook, informeaza News.ro.