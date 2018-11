Excelenta privata, mizerie publica - formula care rezuma Romania de azi Interviu cu Ion Vianu

Domnule Ion Vianu, ati plecat din Romania cand Romania era in intunericul comunist si de atunci locuiti in Elvetia. Cum arata, de departe, tara? Ce adauga sau, din contra, ce ia distanta din aceasta imagine a tarii?

Reveniti des in tara, asadar, scrieti in limba romana, recent, editura Polirom a publicat un minunat volum de memorii. Cum ati regasit, la fiecare reintoarcere, Romania? Cat s-a indepartat de Romania din anii '80, cand ati plecat, si cat s-a apropiat de Vest, unde locuiti?

Pe hartie, Romania sarbatoreste 100 de ani de existenta statala in aceleasi granite de dupa Primul Razboi Mondial (mai putin, totusi, Bucovina de Nord si Basarabia) . Nu prea e, insa, atmosfera de sarbatoare in tara. Il intreb pe psihiatrul Ion Vianu ce inseamna incapacitatea asta a bucuriei, a sarbatorii impreuna.

Faceti parte dintr-o generatie culturala, o generatie erudita si care este practic generatia de legatura dintre generatia interbelicilor si cea postcomunista. S-a pastrat ceva din mostenirea culturala a interbelicului?

Dar din cea politica? Stim ca interbelicul nu a fost doar o epoca a efervescentei culturale, cat si un teren de experimente politice destul de dure - legionarism, antisemitism, dictatura regala.

Ati fost apropiat de Regele Mihai in exil. Ati scris recent despre el, intr- un volum publicat la Polirom . Credeti ca Romania a recuperat in memoria sociala figura Regelui Mihai I asa cum a fost ea in istorie, nu cum au scris-o manualele?

100 de ani de Romania, spunem - e momentul pentru un bilant? Isi fac si natiunile un bilant, asa, ca oamenii?

Cat de valida este, pentru un umanist ca dumneavoastra, o discutie in termeni de "psihologie a poporului roman"? Au fost cateva studii - Ralea, Draghicescu, chiar si Cioran. Putem vorbi despre o psihologie a poporului roman? Daca da, ce asezam in ea? Cum arata profilul psihologic al romanilor, astazi?

E mult zgomot de fond in Romania, multe confiscari ale agendei. Care sunt, astazi, temele esentiale pentru Romania?

Va mai ganditi sa va intoarceti de tot in tara? Exista aceasta promisiune a reintoarcerii? De ce anume depinde ea?

Format in Clinica universitara de psihiatrie de la Spitalul "Obregia" din Bucuresti, cadru didactic, Ion Vianu a emigrat in 1977, protestand fata de utilizarea psihiatriei in scopuri politice. In Elvetia si-a practicat specialitatea in mediul privat, mereu activ pe plan international in domeniul apararii drepturilor omului in psihiatrie. A colaborat cu Europa Libera, devenind una dintre vocile exilului.Romania a supravietuit prin trei evenimente miraculoase, spune Ion Vianu in acest interviu: in 1918 a fost in tabara castigatoare cand pierduse razboiul, ajungand sa cuprinda un maximum de romani intre frontierele ei; a recuperat Transilvania in 1944 (dar nu Basarabia si Bucovina); a depasit comunismul cand multi il socoteau instalat pentru o mie de ani.Au fost si perioade, ani de zile, in care am locuit in Romania, in special in primul deceniu al secolului actual. Am strabatut Bucurestii - pluralul e obligatoriu-, mi l-am reinsusit. De vreo opt ani revin cel putin de doua ori pe an. Iar cu gandul sunt mereu aici.. Sunt inauntru, pentru ce e mai bine si ce e mai rau.Cand ajung in tara nu ma simt instrainat, sunt ca pestele in apa. Asta poate sa provina din faptul ca stau la mine in casa, aceea in care m-am nascut. Ma uit pe fereastra, peisajul nu s-a schimbat mai deloc, "acelasi felinar, aceeasi farmacie".Particip la discutia politica, omniprezenta, obsedanta chiar daca ma oboseste grozav. De ani de zile nu ma mai uit la televiziune, e o indeletnicire prea toxica, chiar daca printre prezentatori sunt oameni de calitate. Media scrisa, pe internet, ma tine la curent perfect, dar inghit mai putina otrava.Da, mi-am pastrat puterea de munca, scriu, scriu. Recent am publicatSunt curios ce ecou o sa aiba.Am plecat din Romania in 1977. Daca mi-ar fi spus cineva ca ma voi putea intoarce dupa 12 ani poate nici nu as mai fi plecat, nu merita deranjul.Cand m-am intors in Romania, in februarie 1990 era inca o mizerie colosala. Rafturile magazinelor erau ocupate exclusiv de conserve de castraveti. Se circula in bezna, noaptea. Dar tara s-a schimbat, putin cate putin.Bucurestii si-au reluat vocatia oriental-occidentala, un oras stilisticeste situat undeva intre Muenchen si Damasc.Asta coloreaza cam "barbar" un spatiu care are vocatie europeana.Domina impresia ca edilii si politicienii sunt ocupati cu afacerile lor, nu cu ameliorarea vietii. E bine in diverse case, prin librarii, teatre de buzunar, ceainarii. Ma bucur ca Teatrul National s-a redeschis falnic, dar tot nu avem o sala de concerte pe masura exigentelor.In fine, astea sunt rasfaturi.Ma jeneaza teribil saracia, inegalitatile flagrante. Mizeria unora este o manifestare a barbariei altora.Sarbatorim realizarea unui vis secular, dar in acelasi timp trecem in revista un secol problematic.De fapt, a fost mai mult un armistitiu intre doua conflicte mondiale. In Romania s-a intamplat, in forme specifice, ceea ce s-a intamplat peste tot in Europa. Criza vechii societati mostenite din secolul 19 a dus la marile miscari de mase, si la urma la comunism si nazism. Desigur, au fost progrese, tara s-a modernizat, dar avansarea totalitarismului a precipitat lucrurile. S-au produs tragedii: sfartecarea tarii, in 1940, masacrele evreilor de la Bucuresti, Iasi, din Transnistria, sprijinul neconditionat acordat de Ion Antonescu lui Hitler... apoi, ce sa mai spun, comunismul, patru decenii.Au urmat aproape treizeci de ani in care iar s-a facut un salt spre modernizare, dar cu o clasa politica lipsita de patriotism care-si promoveaza interesele personale.De aceea sarbatoarea e cu gust dulce-amar, fiindca nu serbam numai evenimentul ci ne amintim si de tot secolul, cu umbrele lui prelungi, dar si cu lumini.Ca sa rezum:Asa ca nu trebuie sa stam, asteptand-o.Intelectualii romani care dominau scena intre cele doua razboaie aveau autoritatea unei formatii majore, cu studii prelungite in strainatate, cu o bine intemeiata conceptie despre datoria de a lasa o "opera". Generatia de la 1928, cum i s-a spus, deja a avut raporturi mai problematice cu societatea, multi au devenit legionari, altii comunisti.Marile succese s-au realizat in exil (Eliade, Ionesco, Cioran), deja aici devenise de nerespirat.Apoi a urmat generatia lui Doinas si Negoitescu, cea mai sacrificata, a prins din plin teroarea, si-a dat masura tarziu.In ce ne priveste pe noi, care am iesit din facultati catre 1960, am regasit aceiasi profesori ca generatia precedenta dar mai obositi, amari sau terorizati. Mult ne-am format si singuri, intre noi. Sigur, nu am venit pe un teren gol, acumularea generatiilor anterioare a contat. Cultura fara continuitate nu exista. Dar si la noi a intervenit exilul.. exilul, aceasta mare risipa de energie.Generatia care intra acum in scena are sanse mari... daca vom moraliza viata publica.Nimic din ce se intampla in Romania nu a fost, nu este, nu va fi strain de dramele succesive ale continentului. Crearea Romaniei Mari a fost fara indoiala punctul culminant al acestei succes story.De la minusculele principate dinaintea descalecarilor pana la constituirea unei tari europene, mereu am inaintat, chiar cu neajunsurile Istoriei, prezenta a trei imperii la a caror rascruce ne gaseam. Dar Romania Mare, de dupa 1918, s-a dezvoltat intr-o conjunctura internationala defavorabila si a intrat vrand-nevrand in pacea armata ce s-a numit Razboiul civil european (1918-1939; 1945-1991) incadrat de cele doua razboaie mondiale. Am vorbit deja despre asta, mai inainte.In ce-l priveste pe Carol al II-lea i se pot reprosa multe si in primul rand dezastrul tarii, realmente sfartecata in 1940, felul cum a cedat amenintarii naziste decretand legislatiile antisemite si o dictatura regala, o opereta cu final tragic. Totusi trebuie sa recunoastem ca imprejurarile externe, in particular presiunea conjugata germano-sovietica si neputinta democratiilor occidentale in a ne ajuta ne lasau atat de slabi incat cu greu ar putea fi conceputa o alternativa onorabila. A fost o tragedie, adica o situatie fara iesire... mai bine zis, iesirea nu a fost o solutie ci un cataclism istoric, cizma sovietica si comunismul.Nu pot sa spun ca am facut parte din "Curtea" de la Versoix, darCateva generatii de romani s-au putut identifica cu el: a fost un model ridicat la puterea x a suferintelor si orgoliilor ranite ale romanilor, traite in demnitate.Dincolo de asta, bine sfatuit, a facut lovitura de la 23 august 1944. Fara ea, si fara a sacrificiul a inca 500.000 de baieti de ai nostri nu mai recuperam Ardealul si poate pierdeam intreaga Moldova.Unirea Mare nu trebuie sa ne faca sa uitam Unirea Mica; ea a intemeiat marile institutii intr-o societate care pastra multe aspecte feudale. Unirea Mare nu a fost numai un succes national fara precedent. A insemnat si modernizarea tarii, apropierea ei de valorile dar si de pacatele europene, nationalismul toxic in particular.Romania a devenit o nava mare, greu de carmit, a trecut prin dezastrele amintite, dar a supravietuit.Acum au mai trecut niste ani, trei sferturi din durata perioadei comuniste! Sa nu crezi, dar asa iese socoteala. Sigur,Sunt impotriva atitudinilor antiromanesti, acest soi de mazochism care ne face sa spunem ca suntem "ultimul popor", "rebutul navalirilor barbare", etc., si sunt destul de multi oameni capabili azi. Daca ar fi sa le gasesc romanilor, ca grup, un defect (desi nu-mi plac generalizarile) as spune ca sunt fatalisti, se impaca prea usor cu raul, cu abuzul de putere.As enumera: moralizarea vietii politice (imi pun sperante in noile forte politice care sunt deja sau vor intra in Parlament); lupta contra saraciei; imbunatatirea radicala a prestatiilor publice (educatie, sanatate, transporturi); atragerea unui numar cat mai mare de romani care au dobandit calificari inalte, acasa; intarirea legaturii cu Uniunea europeana, care ne ofera o garantie de dezvoltare.Fireste, si noi trebuie sa ne implicam activ in constructia europeana: daca proiectul european esueaza vom fi acoperiti de marele val care vine dinspre rasaritul apropiat si extrem.Raman pe din afara cativa pescuitori in ape tulburi.La varsta mea nu mai fac proiecte de viata!