Mihai Sora: La 101 ani lumea este foarte frumoasa si viata merita sa o traiesti

"Ce pot sa va spun este ca la 101 ani lumea este foarte frumoasa si sunt frumosi si semenii nostri care ne imprejmuiesc si viata merita sa o traiesti", a spus Mihai Sora in deschiderea evenimentului.Intrebat de amfitrionul Cafenelei critice, Ion Bogdan Lefter, despre notorietatea pe care o are in acest moment, filosoful a raspuns ca nu tine sa fie recunoscut pe strada."Eu nu tin sa fiu recunoscut. (...) Nu e vina mea daca sunt recunoscut, vina e a publicului. Intr-un fel, ii sunt recunoscator publicului, pentru ca aceasta recunoastere confera un sens existentei mele", a marturisit filosoful.Pe langa scris si implicarea in viata publica, Mihai Sora este in continuare atras de desen si el a povestit ca majoritatea lucrarilor sale le-a oferit prietenilor sai, uneori, chiar necunoscutilor.Rugat de amfitrionul evenimentului sa evoce cateva dintre figurile pregnante care i-au marcat existenta, Sora a amintit pe parintii si bunicii sai, dar si de colegii si dascalii din scoala."Am figura mamei si a tatalui meu, si a unui bunic - patern, si a unei bunici - materne, fac parte din universul meu de amintiri. Am o memorie foarte buna. Ii vad nu doar daca mi se pun fotografii in fata ochilor, ci chiar daca inchid ochii mi-i aduc aminte. (...) Imi aduc aminte de toate imaginile care m-au inconjurat de-a lungul vietii. (...) Am, de pilda, amintirea foarte pregnanta a profesorului meu de limbi clasice si de filosofie din liceu", a povestit Mihai Sora, care a evitat sa dea vreun nume, precizand ca "in momentul in care spui nume, incepe o clasificare".Mihai Sora a vorbit si despre proiectul sau din cadrul colectiei "Biblioteca pentru toti", in care a fost lansat, cu frecventa saptamanala, cate un volum reprezentativ din literatura universala."Acest proiect al meu a fost considerat ca un lucru imposibil de realizat. Am stat impreuna cu o echipa redactionala de tineri foarte deschisi la cap si i-am intrebat daca se simt capabili ca impreuna cu totii si intr-un fel oarecare sub obladuirea mea sa tina drumul lung, facandu-l pas cu pas, si am obtinut acest lucru.Ne-am constituit un portofoliu care ne-a acoperit cam o jumatate de an, adica vreo 40 de lucrari puse la punct, care in acelasi timp ajunsese sa defineasca ritmul in care poate sa lucreze acea redactie de 9-10 oameni a Bibliotecii pentru toti. (...) Toata lumea imi spunea: 'Esti nebun. Cum iti inchipui tu ca poti sa scoti in fiecare sambata un volum de zeci de mii de exemplare care sa cuprinda literatura lumii?'. Am incercat si s-a putut", a spus Sora."In acea lume care nu stia ce vrea mi-am dat seama ca cineva care vrea neaparat pe o anumita cale si sa atinga o anumita tinta, daca se tine cu incapatanare de proiectul lui, poate sa-l realizeze. Fara sa faca zgomot", a mai afirmat Mihai Sora.Alaturi de filosof, la Cafeneaua critica a fost prezenta si sotia acestuia, Luiza Palanciuc-Sora. Ea a vorbit despre semnificatia tacerilor lui Mihai Sora, "taceri pline de semnificatii, uneori cu sensuri mai profunde decat multe cuvinte".Publicul prezent la eveniment a avut ocazia sa vada si un film realizat de sotia filosofului, un dialog intre cei doi realizat in urma cu o saptamana intr-o alta cafenea din zona centrala a Bucurestiului. Filmul aduce in discutie spiritul cafenelei de aici, dar si din Paris in viziunea lui Mihai Sora."Il filmez de mai bine de zece ani, cred ca sunt 12-13 ani, tot timpul. Tot timpul acesta are o semnificatie, pentru ca el comprima toate momentele. (...) Temporalitatea lui Mihai Sora nu corespunde cu nimic din ceea ce stim noi si din ceea ce avem noi la indemana. Este cu totul altceva. (...) Dorinta mea este ca toate aceste filme pe care le facem sa fie intelese ca ceea ce sunt.Sunt parte substantiala a operei lui, sunt chiar el. (...) Ceea ce veti vedea este un filmulet de 30 de minute filmat duminica. (...) Am inregistrat despre ideea de cafenea, stiut fiind ca anii '40, cred ca '38-'39, inaintea de invazia nazistilor la Paris, cuplul Sora, Mariana si Mihai Sora, erau bursieri ai Institutului Francez si se aflau la Paris, studiau si in multe imprejurari se aflau si in cafenelele despre care este vorba in film", a povestit Luiza Palanciuc-Sora.Cafeneaua critica s-a incheiat cu un moment artistic inedit sustinut de un interpret cu un instrument muzical traditional - tulnicul (bucium).